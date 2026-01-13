Martes 13 en Córdoba: llega “Noche de Misterio” al Parque de la Biodiversidad con mitos y leyendas locales

Este martes 13 de enero, desde las 21:30 y hasta la 1:00 de la madrugada, el Parque de la Biodiversidad de Córdoba abrirá sus puertas en horario nocturno para una propuesta especial que combina educación ambiental, cultura y tradición oral, con inscripción previa y cupos limitados.

Cuando el parque cambia de clima: relatos, sombras y naturaleza

Lejos del recorrido diurno habitual, la experiencia nocturna invita a caminar el parque desde otra lógica: la del relato y la imaginación. A lo largo del circuito, el entorno natural se convierte en escenario de historias ligadas al folklore cordobés, donde animales y personajes del imaginario popular aparecen como protagonistas de mitos transmitidos de generación en generación.

El recorrido propone detenerse, escuchar y mirar distinto. Las especies del parque funcionan como disparadores de relatos que conectan naturaleza y cultura, en una narrativa pensada tanto para niños como para adultos, y que busca reforzar el vínculo con el ambiente desde una perspectiva sensible y participativa.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a la capacidad limitada del circuito. El ingreso será por el acceso ubicado frente al Parque Sarmiento y la salida por calle Rondeau, en un trayecto diseñado especialmente para esta propuesta nocturna.