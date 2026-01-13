“Es tierra de nadie”: en Córdoba, crece la preocupación por la inseguridad en barrio Guiñazú

La inseguridad volvió a encender las alarmas en barrio Guiñazú, al norte de la ciudad de Córdoba, donde comerciantes y vecinos denuncian una seguidilla de robos, ataques y hechos violentos ocurridos durante las últimas semanas, incluso frente a una posta policial ubicada sobre una de las avenidas más transitadas de la zona.

María Inés, comerciante del sector, aseguró a Perfil Córdoba que su negocio, ubicado junto a la comisaría sobre avenida Juan B. Justo, fue víctima de varios robos en un corto período de tiempo. El primero ocurrió cuando delincuentes violentaron una ventana del fondo y se llevaron garrafas y mercadería. Días después, volvió a sufrir un nuevo ingreso, esta vez con el robo de distintos elementos que se encontraban en el patio del local.

Caminos de las Sierras denunció a gremios por el bloqueo del peaje: "Fue el mismo infierno del Dante"

La situación alcanzó un punto crítico el viernes pasado, cuando le robaron la moto a su hija justo frente a la dependencia policial. “Nadie vio nada”, relató, y cuestionó la falta de registros fílmicos que permitan identificar a los responsables.

Según explicó, las cámaras de seguridad del destacamento no estarían operativas desde hace años. “Si hubiesen funcionado, ya sabríamos quién se llevó la moto”, sostuvo, y agregó que aún espera que al menos le muestren alguna grabación. “Dicen que los domos funcionaban, pero nunca procedieron”, afirmó.

Denuncias sin respuesta y una seguidilla de delitos

El malestar se extiende a todo el barrio. María Inés describió una falta total de respaldo policial y sostuvo que la zona se encuentra prácticamente liberada. “No tenemos seguridad, no tenemos móviles, no tenemos nada”, dijo, y estimó que solo en el último mes se produjeron entre 20 y 25 robos en las avenidas principales, sin contar los hechos ocurridos en sectores más alejados.

Además, vinculó la reiteración de delitos con la preferencia de los ladrones por las mujeres. Según un relevamiento que realizó en conjunto con otros vecinos, se habría atacado a una mujer cada una o dos horas.

El ataque filmado que expuso la violencia en el barrio

El reclamo de comerciantes y vecinos se da en un contexto marcado por un violento asalto ocurrido días atrás en el mismo barrio, que quedó registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales. El hecho ocurrió en calle Del Escondido.

En el video se muestra a una mujer caminando cuando es atacada por dos delincuentes encapuchados. Mientras uno de ellos le tapa la boca, el otro forcejea para robarle la cartera.

Para los vecinos, el video no fue un hecho aislado, sino una muestra más de una problemática que se repite. “Estamos indignados, no podemos vivir así, que los choros nos manejen a nosotros”, expresó la comerciante.

La cercanía de los hechos con una posta policial, sumada a la falta de cámaras operativas y móviles disponibles, profundiza la sensación de desprotección en una de las zonas más transitadas del norte de la ciudad. Mientras tanto, los vecinos reclaman visibilización y respuestas concretas ante una inseguridad que, aseguran, no da tregua.