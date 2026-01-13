Codini concreta su primera exportación a Estados Unidos y proyecta crecimiento en 2026

La empresa cordobesa Codini, referente nacional en la fabricación de electrodomésticos, concretó en noviembre de 2025 su primera exportación a Estados Unidos, un hito que marca un nuevo capítulo en su estrategia de expansión internacional. El desembarco en uno de los mercados más exigentes del mundo se realizó con un envío inicial de 740 secarropas centrífugos, en distintos colores y modelos, y abre el camino a un crecimiento sostenido durante 2026.

Hasta ahora, la compañía mantenía una presencia exportadora consolidada en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde comercializa principalmente secarropas centrífugos y lavarropas semiautomáticos, adaptados a las normativas y preferencias de cada destino. El salto a Estados Unidos implicó, sin embargo, un desafío técnico, logístico y comercial de mayor escala.

Martín Varsavsky trae a la Argentina la IA médica que promete cambiar las consultas online

“La llegada a Estados Unidos representa un salto significativo en términos técnicos y logísticos, y al mismo tiempo una gran oportunidad para posicionar la manufactura argentina en un mercado altamente competitivo”, señaló Martín Gramaglia, gerente de Compras y COMEX de Codini.

Adaptación al mercado estadounidense

El primer embarque incluyó unidades del modelo BIO, que despertó un especial interés por parte de la empresa encargada de la comercialización y distribución en todo el territorio norteamericano. El desarrollo del mercado se realizó de manera directa, sin socios locales, y demandó un profundo proceso de adecuación del producto.

Entre los principales ajustes se destacó el desarrollo de un motor nacional de 110V, acorde a la normativa de seguridad eléctrica de Estados Unidos. A esto se sumó la creación de una paleta de colores personalizada, que implicó incorporar nuevos proveedores y acelerar procesos de validación, además de una optimización del embalaje y la logística, especialmente pensada para la última milla del comercio electrónico. También se trabajó en el rediseño de la ingeniería de carga, con mejoras en el stuffing de los contenedores y una reducción de los costos logísticos, un aspecto clave para competir en un mercado de alta escala y fuerte presión sobre los precios.

En el interior, la carne disparó la Canasta Básica: subió 71,9% y marcó el pulso de los precios en 2025

Proyección 2026: más volumen y nuevos productos

Tras esta primera experiencia, Estados Unidos pasó a integrar el scope estratégico de la compañía. Codini proyecta dar continuidad a las exportaciones durante 2026, con un incremento progresivo de los volúmenes enviados y el desarrollo de nuevos productos, entre ellos lavarropas y modelos específicos de secarropas adaptados a las demandas del consumidor norteamericano.

En paralelo, la firma continúa ejecutando su plan de expansión internacional, evaluando oportunidades en nuevos mercados y fortaleciendo sus capacidades técnicas, logísticas y comerciales, con el objetivo de ampliar la presencia de productos argentinos en el exterior.