Consideran el "Homenaje" un gasto y quieren convertirlo en fondos para instituciones educativas y deportivas

El bloque del Frente Cívico de Córdoba presentó este jueves en la Legislatura un proyecto para eliminar la ejecución de la partida “Cortesía y Homenaje” prevista en el Presupuesto 2026 y destinar esos fondos a la compra de desfibriladores externos automáticos para instituciones educativas y deportivas. La iniciativa, que apunta a redireccionar más de $506 millones, busca priorizar recursos sanitarios en un contexto de crisis económica y creciente presión social por el gasto público. El planteo se apoya en una reasignación presupuestaria sin aumentar el volumen total de recursos de la Legislatura.

El legislador Walter Nostrala, uno de los impulsores del proyecto, sostuvo que la iniciativa busca dar una señal política clara sobre las prioridades del Estado. “La idea de nuestro bloque es eliminar de la Legislatura los gastos que son innecesarios. En un momento como el que estamos atravesando, el gasto en "Homenajes y Cortesía" es absolutamente injustificable. Hoy lo que hay que hacer es priorizar”, afirmó.

Nostrala remarcó que, en el contexto actual, los homenajes no deben ser una prioridad. “Nos parece inapropiado que hoy la Legislatura haga un homenaje y tenga que entregar una plaqueta o lo que sea que implique un gasto que hoy no tiene sentido. Aquel legislador que quiera homenajear a alguien que lo pague”, sostuvo.

Para Nostrala “es un gesto, es una señal. Sé que no es un monto de dinero muy importante, pero no puede ser que la provincia le esté ajustando a los trabajadores y a los jubilados y, por otro lado, la Legislatura gaste en estas cuestiones”, afirmó.

El legislador amplió su crítica al gasto político en general. “Hay gastos reservados que no tienen sentido, un gasto obsceno en pauta y agencias que prometieron eliminar y no eliminaron. Todo eso es gasto político que hay que revisar”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que la iniciativa busca responder a un reclamo social. “La gente está cansada de pagar impuestos y ver que después se derrocha. La gente quiere que la política también haga un esfuerzo”, concluyó.