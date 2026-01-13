En el interior, la carne disparó la Canasta Básica: subió 71,9% y marcó el pulso de los precios en 2025

La inflación de los alimentos en el interior del país tuvo en 2025 un protagonista indiscutido: la carne vacuna. Según un estudio de precios realizado en 29 localidades medianas y pequeñas de seis provincias, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 29,8% en el año, pero el rubro cárnico trepó 71,9% en promedio, más del doble que el incremento general.

El informe fue elaborado por la Fundación COLSECOR y se basa en un relevamiento mensual de precios en el interior, una geografía que suele quedar opacada por las mediciones del AMBA. En diciembre, el impacto fue particularmente fuerte: la CBA subió 4,9% respecto de noviembre, el registro intermensual más alto del año junto con marzo.

Dos tercios de ese aumento se explican por una nueva suba de la carne vacuna, que en el último mes del año aumentó en promedio un 9,5%. El tercio restante respondió a factores estacionales, como los incrementos en papa, manzana y pera. En términos prácticos, el mostrador de la carnicería volvió a funcionar como termómetro de la inflación.

La inflación según Colsecor

De acuerdo con el relevamiento, en diciembre un adulto necesitó $174.280 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, valor que define la línea de indigencia. Para una familia tipo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Alimentaria ascendió a $538.525. En hogares de dos personas fue de $261.420; de tres, $428.729; y de cinco integrantes, $566.410.

“El aumento intermensual de diciembre es el más alto del año y está fuertemente explicado por la carne vacuna”, señaló el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación Colsecor. Según explicó, aunque la suba anual de la CBA quedó por debajo del IPC, el 2025 estuvo marcado por una fuerte inestabilidad, con meses de subas moderadas y otros con picos superiores al 3%.

El contraste dentro de la propia canasta también deja una señal clara. Mientras la carne lideró los aumentos, los cereales y legumbres registraron una baja nominal del 7% en el año, encabezada por el arroz, que cayó más del 10% por un reacomodamiento del mercado internacional. El resultado: dietas más baratas, pero también más pobres.

La pérdida de poder de compra del salario

La pérdida de poder adquisitivo se vuelve más evidente al comparar la CBA con el Salario Mínimo Vital y Móvil. En noviembre, el SMVM fue de $334.800 y alcanzó para cubrir apenas 19 días de alimentación básica de una familia tipo. Incluso sin considerar otros gastos esenciales, el salario mínimo no permitió cubrir el mes completo de comida.

“En el balance anual, la capacidad de compra del salario mínimo frente a la Canasta Básica es negativa”, explicó Sánchez. En 2025, el SMVM aumentó 19,7%, lo que implicó una pérdida real del 7,8% frente al costo de los alimentos relevados en el interior.

En la comparación con otras mediciones del país, la Canasta Básica del interior mostró valores más bajos que los grandes centros urbanos, pero no por eso menos preocupantes. En diciembre, la CBA para un adulto equivalente fue de $166.217 en las localidades relevadas por Colsecor, frente a $254.429 en la Ciudad de Buenos Aires y $183.289 en el Gran Buenos Aires.

Desde junio de 2021, el proyecto de la Fundación COLSECOR busca visibilizar cuánto cuesta no ser indigente en el interior del país. En 2025, la respuesta tuvo un denominador común: la carne subió muy por encima de todo lo demás y volvió a tensar el límite entre llegar y no llegar.