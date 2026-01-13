Caminos de las Sierras denunció a gremios por el bloqueo del peaje: "Fue el mismo infierno del Dante"

La empresa Caminos de las Sierras denunció penalmente a los gremios estatales que realizaron el lunes una protesta en el peaje de la autopista a Carlos Paz y los acusó de obstruir la circulación vehicular.

Denuncia penal

“En el día de ayer 12 de enero, entre las 10 de la mañana y las 12 de la mañana, o 10.30 y 11.30 para ser más exactos, nos hemos encontrado sorpresivamente invadidos por 350 a 400 personas que pertenecen a 23 gremios de la provincia de Córdoba, en un reclamo salarial con la provincia, obstruyendo dos vías de la ciudad de Córdoba a Carlos Paz provocando un caos vehicular”, contó el abogado de la compañía, Benjamín Sonzini Astudillo.

De qué se acusa a los gremios

“Yo tengo más de 27 años en la empresa, nunca visto hasta el día de la fecha. Esa es la realidad. Cuando nos ponemos a estudiar el tema, se nos comunica, vemos que están inmersos en el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“El que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación de provisión de agua, de electricidad o de sustancia energética será reprimido con prisión de tres meses a dos años", puntualizó.

"Yo creo que esa figura penal se puede ampliar porque ha sido realmente sorpresiva, ya anunciaron que lo van a seguir haciendo en el resto de las cabinas de los puestos de peaje de la provincia por este reclamo salarial que fue promulgado, que fue sancionado en el mes de diciembre. Es una cosa que ya es ley", recordó el representante legal de Caminos de las Sierras.

"Fue un momento realmente espantoso"

"Pero realmente nos hemos preocupado muchísimo. Hubo colas de cuatro kilómetros de auto, hubo un nerviosismo generalizado, gente que doblaba en U, gente que se estacionaba en los costados, gente que insultaba. Fue un momento realmente espantoso, el mismo infierno del Dante", aseguró Sonzini Astudillo.

“No nos ha pasado a mí personalmente que estoy desde el día que llegó la empresa Córdoba en una situación similar, realmente tristísimo, porque acá los que están sufriendo, los que están pagando las consecuencia son los turistas, las personas que están dirigiendo a las Sierras de Córdoba”, insistió.

Según el abogado hubo “dos vías completamente cerradas” y “eso fue lo que forjó, formó una cola de cuatro kilómetros, que nunca ha sucedido”.

“Yo tengo mi casita de campo en Cosquín, yo paso muchísimo por esa autovía, jamás tuve una demora ni de un minuto. Y esta vuelta llegaba a tener una cola extensa. Realmente un caos pocas veces visto, yo diría nunca visto en la provincia de Córdoba”, reiteró.

Por último consideró que existe “clarísimamente una situación típica, antijurídica, culpable, o sea, un delito”.

“Pedimos constituirnos en querellantes particulares, pedimos habilitar la feria judicial, porque queremos tener los ojos abiertos, si bien ayer no tuvimos ninguna siniestralidad, no tuvimos nada gravísimo, no queremos que suceda”, cerró Sonzini Astudillo.