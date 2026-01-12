Protesta sorpresa de gremios estatales colapsó el acceso a Carlos Paz y provocó demoras de hasta 20 minutos

El tránsito hacia Carlos Paz se vio alterado este lunes por la mañana a partir de una protesta sorpresiva de gremios estatales en el peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del acceso por avenida Fuerza Aérea. La medida incluyó el corte total de uno de los carriles, lo que provocó un fuerte congestionamiento vehicular y demoras de hasta 20 minutos para los automovilistas.

Reforma previsional en Córdoba: gremios estatales activan un plan de lucha y marchan este lunes a la Legislatura

La acción fue encabezada por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) junto a otros sindicatos estatales, en el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo contra el incremento de los aportes a la Caja de Jubilaciones. La modalidad elegida, sin anuncio previo y en un punto estratégico de circulación, buscó visibilizar el reclamo en pleno inicio de la semana laboral.

Desde temprano, personal policial montó un operativo de seguridad en la zona para ordenar el tránsito y evitar incidentes, mientras los manifestantes se concentraban en las cabinas de peaje. A pesar del despliegue, el impacto en la circulación fue significativo, especialmente para quienes se dirigían desde la ciudad de Córdoba hacia el Valle de Punilla.

Gremios estatales desplegarán acciones judiciales en contra del “ajuste jubilatorio” de LLaryora

La protesta se inscribe en una escalada de medidas anticipadas por los gremios estatales. En un comunicado conjunto firmado el 5 de enero, sindicatos como SEP, UEPC, SUOEM, Judiciales, Luz y Fuerza, Bancaria, SADOP y otros advirtieron que el conflicto podría profundizarse durante el verano, con acciones directas, eventuales presentaciones judiciales y hasta una posible instancia de mediación ante la Corte Suprema de Justicia.

La medida de este lunes confirmó ese escenario: una estrategia de presión focalizada en puntos sensibles de la circulación, en un contexto de alta movilidad turística, para reforzar el reclamo contra los cambios en el sistema previsional provincial.