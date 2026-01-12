Sin agua en plena temporada en Carlos Paz: Avilés se reunió con Scioli mientras vecinos y turistas siguen sin servicio

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, recibió el domingo al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en el Palacio 16 de Julio, en una visita que combinó definiciones sobre políticas turísticas con lecturas de posicionamiento político, mientras la ciudad atraviesa la peor crisis hídrica de los últimos años en pleno pico de la temporada de verano.

El encuentro se concretó apenas 72 horas después de que una creciente de 5 metros en el río San Antonio obstruyera la toma de captación de agua en Cuesta Blanca y dejara sin suministro a miles de residentes y turistas. La paradoja fue evidente: mientras el embalse San Roque alcanzaba su nivel más alto en meses, la ciudad turística más importante de Córdoba enfrentaba severas restricciones en el servicio de agua potable.

Scioli llegó a Córdoba para participar de la presentación del plan Verano Seguro, encabezada por la ministra de Seguridad provincial Alejandra Monteoliva en la comuna San Roque, y aprovechó la agenda para incluir una escala en Villa Carlos Paz. El funcionario nacional destacó públicamente la reunión con Avilés en sus redes sociales, donde agradeció al intendente por abrirle las puertas del municipio y valoró la posibilidad de profundizar una agenda conjunta de desarrollo y promoción turística.

Mientras la política especula, la ciudad turística más visitada del interior argentino enfrenta una situación crítica. El jueves 8 de enero, intensas precipitaciones provocaron crecientes en los ríos serranos que alcanzaron los cinco metros de altura. El fenómeno climático elevó el nivel del lago San Roque más de dos metros en pocas horas, pero la abundancia de agua derivó en una situación crítica para el abastecimiento urbano.

La planta potabilizadora de Cuesta Blanca quedó fuera de servicio tras la obstrucción de la toma de captación por los sedimentos que arrastraron las crecientes del río San Antonio. La vocera del servicio de agua y saneamiento, Natalia Lenci, explicó que "el sistema tuvo un vaciamiento casi por completo, y eso hizo que el restablecimiento fuera mucho más largo de lo previsto".

Durante la crisis, varios sectores de la ciudad quedaron sin agua o con muy baja presión, afectando especialmente al sector turístico en uno de los momentos de mayor ocupación hotelera. "Se tuvieron que ir porque no había agua", reconoció una fuente municipal en conversación reservada, admitiendo el impacto sobre los visitantes.

La situación expuso las debilidades estructurales del sistema de captación y distribución de agua. "Tenemos que revisar nuestro reservorio de agua también", señaló la misma fuente, advirtiendo sobre la necesidad de que los establecimientos privados mejoren sus propios sistemas de reserva para afrontar eventos climáticos extremos.

Normalización progresiva del servicio

Lenci informó el lunes que "a la tardecita-noche, cuando el sistema esté más parado, el servicio debería estar completamente como corresponde". Los sectores que aún presentaban baja presión eran Altos de San Pedro, partes de Malvinas, Siú, Costa Azul Sur, Costa Azul Norte y una parte de Villa Domínguez.

La vocera llevó tranquilidad respecto al pronóstico y la posibilidad de nuevas crecientes: "No va a pasar lo mismo, porque el río hoy tiene otro caudal. Ya no va a arrastrar todo lo que arrastró en aquella situación crítica, cuando teníamos cuatro metros de creciente con el río prácticamente vacío". Explicó que "ahora el río tiene volumen y peso propio, algo que antes no tenía".

También definió el evento como una de las crecientes más fuertes de los últimos años: "No tiene que ver solo con el agua que vino, sino con todo lo que arrastró. Había una cantidad enorme de sedimentos, ramas y materiales".

Debate sobre soluciones a largo plazo

La crisis reabrió el debate sobre soluciones estructurales para garantizar el abastecimiento de agua, como el proyecto de dique en Cuesta Blanca que fue rechazado por ambientalistas a fines de los años 80.

Un especialista propone reanalizar una toma de agua directamente del embalse San Roque "para situaciones particulares como esta", utilizando el agua del dique para emergencias hídricas sin depender exclusivamente del canal de captación en Cuesta Blanca. "Mientras vamos corriendo el dique hacia arriba, también existen esas posibilidades de que se utilicen para turismo", advirtió sobre los riesgos de construir nuevos embalses que luego sean desviados para otros fines.

El problema no es de disponibilidad de agua sino de infraestructura en la captación y distribución, aseguró. "Estamos en una época de excedente hídrico y por otro lado hay faltante de agua en el abastecimiento en los domicilios", señaló, sugiriendo optimizar la tecnología de las plantas potabilizadoras para aprovechar el lago San Roque como fuente alternativa.

El trasfondo político de la foto

La reunión adquiere especial relevancia en el contexto de los rumores que señalan un posible acercamiento de Avilés a La Libertad Avanza de cara a los comicios provinciales de 2027. El senador Luis Juez está dispuesto a darle un lugar a Avilés en la gran alianza que pretende conformar La Libertad Avanza en la provincia para ganarle al peronismo en 2027.

El intendente de Villa Carlos Paz mantiene desde hace meses una estrategia de "avenida del medio", evitando compromisos explícitos tanto con el gobernador Martín Llaryora como con la oposición libertaria, mientras las altas alcurnias del radicalismo y del peronismo provincial lo consideran un potencial actor en las contiendas de 2027.

En el entorno del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, hablan en voz alta sobre el acercamiento que se dio en los últimos meses con la Libertad Avanza, y se menciona la intermediación del diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación.

La foto con Scioli, quien fue designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación por el presidente Javier Milei, desempeñándose en ese rol desde el 30 de enero de 2024, alimenta estas lecturas y conjeturas sobre los futuros alineamientos en el mapa político cordobés.

El encuentro sirvió para recordar viejos tiempos en los que Scioli y Avilés desarrollaron programas conjuntos cuando el actual funcionario del gobierno de Javier Milei era gobernador de la Provincia de Buenos Aires y se encaminaba a ser candidato presidencial dentro del kirchnerismo.

El vínculo entre ambos dirigentes se remonta a más de una década, cuando Avilés encaraba su primer mandato al frente del municipio carlospacense. En aquellos años, el diseño de políticas turísticas y la articulación de acciones promocionales sirvieron como puente para consolidar una relación política que hoy vuelve a proyectarse en un contexto completamente diferente.

Agenda de trabajo con Nación

Durante el encuentro del domingo, Scioli resaltó el rol estratégico de Villa Carlos Paz dentro del mapa turístico nacional y definió a la ciudad como "una de las grandes capitales, centro atractivo turístico de todo el país". Valoró especialmente la gestión de Avilés, a quien calificó como "un hombre de una gran capacidad de gestión".

El funcionario nacional explicó que el encuentro permitió analizar el desarrollo de la temporada, además de avanzar en "puntos de colaboración y de apoyo desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y también con el Parque Nacional Quebrada del Condorito".

Uno de los ejes centrales fue la seguridad turística. Scioli remarcó que el Operativo Interfuerzas Verano 2026 es "un acontecimiento que hace a la tranquilidad y a la seguridad de las familias", y subrayó que "sin seguridad, sin tranquilidad de la familia, no hay un desarrollo de un gran turismo".

En relación a la proyección internacional, Scioli adelantó la participación argentina en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2026), a la que definió como "la más grande del mundo", indicando que el país participará con más de 100 empresarios y una fuerte presencia de Córdoba.

Por su parte, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, señaló que la visita de Scioli fue coordinada con antelación y permitió intercambiar ideas sobre las necesidades y desafíos del destino. "Elogió a Villa Carlos Paz por el movimiento y la ocupación que venimos teniendo; viene de la costa y quedó sorprendido", afirmó.