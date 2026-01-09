Volvió la “cola de novia” tras la apertura de una válvula del dique San Roque

La Secretaría de Recursos Hídricos de Córdoba informó que se abrió una de las válvulas del paredón del dique San Roque como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas y la crecida de los ríos que alimentan la represa, entre ellos el San Antonio y el Cosquín.

La apertura se concretó durante la tarde de este viernes y permitirá observar la denominada “cola de novia”, el fenómeno que se genera cuando se libera agua desde el dique ante un aumento significativo del nivel del embalse.

Córdoba afectada por fuerte lluvia: acumulaciones récord en varias localidades

Según datos oficiales las precipitaciones se concentraron principalmente en el centro, norte y oeste de la provincia, con mayor impacto en zonas serranas y cuencas altas, donde se registraron los acumulados más elevados.

El registro más importante se dio en Agua de las Piedras, en la cuenca del río Pinto, con 170 milímetros en una sola jornada, un valor excepcional que explica el estado de alerta vigente en varias cuencas serranas por el riesgo de crecidas rápidas.

También se reportaron lluvias superiores a los 125 milímetros en El Durazno–Tanti, Villa del Totoral y Pampa del Gato, mientras que en el corredor de Punilla y Sierras Chicas los acumulados superaron los 100 milímetros en zonas como Ascochinga, La Cumbre, Cosquín y Altas Cumbres.

Desde los organismos de monitoreo indicaron que se mantiene un seguimiento permanente de la situación hidrometeorológica, especialmente en cuencas serranas, ante el riesgo de crecidas repentinas, anegamientos localizados y complicaciones en caminos rurales.