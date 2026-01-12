Gripe H3N2: Córdoba estudia posible primer caso de la variante K

Córdoba evalúa un probable primer caso de gripe H3N2. Se trata de una mujer de 87 años que tuvo contacto con una persona que llegó de Europa, estuvo internada en el Hospital Rawson, se recuperó y ya se encuentra en buen estado de salud.

¿Primer caso de H3N2 variante K en Córdoba?

La directora general de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, Sonia Nieva, confirmó que la paciente "tuvo buena evolución" y "se recuperó".

"A pesar de que es un adulto mayor, lo que se ha visto también en el hemisferio norte es que los adultos mayores son los que sufren más las consecuencias de esta cepa. En este caso tuvo una muy buena evolución", agregó en declaraciones a Cadena 3.

"Nosotros hacemos el diagnóstico de gripe con influenza H3N2. El estudio más detallado para determinar si tiene el subclado o no lo mandamos al Malbrán", explicó la funcionaria.

Además señaló que "hay mucha demora en este momento en el Malbrán, tenemos demoras de más de 15 días, y eso es lo que nos está impidiendo poder cerrar el caso".

"Se insiste y se trabaja mucho con el equipo de salud en la notificación de los casos sospechosos o de pacientes que presentan cuadros gripales con estas características", recalcó Nieva.

"Sabemos que el fuerte es en los meses fríos, pero también puede haber casos en la época de verano", aclaró en diálogo con el periodista Miguel Clariá.

Vacuna

También recordó que quienes se vacunaron el año pasado tienen una cobertura parcial contra la nueva variante. "No es del 100%, pero se habla de hasta un 40% de cobertura con la vacuna del año 2025", precisó.

Nieva puntualizó que la vacuna que se aplicará en los próximos meses en 2026 “tiene mayor cobertura contra esta nueva cepa”.

Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Este lunes 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a embarazadas, entre las semanas 32 y 36 de gestación, informó el Ministerio de Salud provincial.

La dosis puede administrarse junto con cualquiera de las otras indicadas durante el embarazo (triple bacteriana acelular, antigripal, COVID-19 y hepatitis B). La vacuna se incorporó en 2024 y no requiere orden médica para su colocación.

La misma se aplica en forma gratuita y obligatoria en la red de vacunatorios habilitados en toda la provincia (https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion/).