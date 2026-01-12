El ministro Quinteros ordenó narcotest sorpresivo en Jefatura de la Policía

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dispuso este lunes “un narcotest sorpresivo” para los integrantes de la cúpula policial.

“Narcotest sorpresivo”

El funcionario convocó a las 8 a toda la plana mayor de la policía cordobesa a una reunión de evaluación y planificación de los primeros días de la temporada turística.



“Con la presencia del Jefe de Policía crio general Marcelo Marín, subjefes y directores generales, el ministro convocó al cuerpo médico de Sanidad Policial, a quienes instruyó que llevaran elementos para la realización de un test sorpresivo a la totalidad de los integrantes del Estado Mayor Policial, para determinar presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, informó el Ministerio de Seguridad.

Así está “estipulado en el artículo 66 de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, promovida por el gobernador Martín Llaryora, y sancionada el 19 de diciembre de 2023”.

“El análisis también fue realizado al propio ministro”, recalcó el comunicado oficial.

Testimonios

“No es extraño lo que hizo el ministro, ya que nos tiene acostumbrados a decisiones que salen de lo común. Momentos antes de ingresar a la reunión, me comunicó la decisión, y naturalmente me pareció oportuno y necesario. En esta policía quien no entienda y acate las reglas tendrá poco futuro”, aseguró el jefe de la fuerza policial, Marcelo Marín.



“Llegué a una reunión del Estado Mayor, como tantas que tenemos, y me pareció bueno que todos nos sometamos a este procedimiento, en ese momento y sin ningún aviso previo. La Policía de Córdoba día a día evoluciona y cambia paradigmas que le brindan cada vez más profesionalismo y transparencia”, relató Quinteros.

“Adoptar esta actitud no debe sorprender, simplemente es una obligación que tenemos quienes somos los máximos responsables de la seguridad en Córdoba, y debe ser una guía permanente para nuestras acciones”, agregó.



El método utilizado para tomar las muestras a los integrantes del Estado Mayor consistió en un análisis toxicológico de orina para sustancias psicoactivas, además de un muestreo extra de saliva.

Qué dice el artículo 66

“Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos de Cuenta, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar anualmente ante el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación del presente Título, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, guardando debida reserva todo aquél que tenga acceso al contenido de los mismos”, señala el artículo 66 de la normativa.

Y luego agrega: “Los resultados del examen (positivo/negativo) serán considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25326 la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma. Toda persona que tenga acceso al contenido de los mismos, tiene la obligación de guardar reserva de su contenido”.

Por último establece: “En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación a cargo del Ministerio de Salud y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia”.

JMP