Analista: "EE.UU. apostó por la continuidad de la cúpula chavista para evitar una guerra civil"

El analista internacional Juan Negri aseguró que Estados Unidos apostó por la continuidad del chavismo “posiblemente para evitar una guerra civil”.

La intervención de EE.UU. en Venezuela y la caída de Maduro, el análisis en frases

“Situación bastante ambigua”

"Hay mucha continuidad. La cúpula chavista sigue en el poder. Es una situación bastante ambigua. Estados Unidos claramente apostó por la continuidad de la cúpula chavista, posiblemente para evitar una guerra civil, una situación de violencia", sostuvo el especialista.

“Y también porque tampoco está entre sus intereses inmediatos o sus prioridades la democratización de Venezuela”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Además señaló que “en el contexto del sábado 3 de enero descabezar completamente al régimen, tenías el riesgo con todas las armas que hay dando vueltas, los colectivos bolivarianos, las fuerzas armadas bolivarianas, que eso devenga en una situación de caos total”.

“Estados Unidos apostó por la cúpula chavista para poner o dejar a gente ahí que sabe apretar los botones del Estado venezolano”, insistió.

Los límites que no ve el emperador

María Corina Machado

“Apostar por Machado ahí era arriesgado. En ese sentido me parece que Estados Unidos fue bastante prudente”, evaluó en diálogo con el periodista Miguel Clariá.

“Lo que va a terminar pasando es una alta frustración de las fuerzas democráticas venezolanas, incluyendo las decenas de miles de exiliados venezolanos que están en Argentina y que festejaron el 3 de enero”, estimó.

Y luego aclaró: “Lamentablemente yo no soy tan optimista pero hay algunos gestos positivos, que haya habido este gesto menor de liberación de rehenes, creo que es un paso en el buen sentido”.

Al ser consultado sobre el rol de María Corina Machado, respondió: “La Casa Blanca ha dicho que va a recibir a Corina Machado. Hay que ver si EEUU está pensando realmente en una transición a la democracia o si solo le interesa este protectorado estadounidense con Delcy Rodríguez a la cabeza”.

"Yo no creo que haya un rol para María Corina Machado en el corto plazo, tal vez lo haya en el mediano plazo", concluyó Negri.