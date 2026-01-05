El año 2025 cerró en Córdoba con un nuevo aumento en los precios de los medicamentos: según el relevamiento del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba (CFC), diciembre registró una suba general del 2,7%, superior al 1,84% observado en noviembre, en un contexto de ajustes sostenidos que marcaron el tramo final del año en farmacias de la provincia.

Desde el Observatorio se relevaron, en diciembre, más de 12.900 presentaciones, en un mes que no mostró un salto brusco, pero sí una extensión más amplia de los aumentos. En total, 9.445 medicamentos registraron subas, un volumen significativo que explica por qué el ajuste se percibió con mayor fuerza en el bolsillo, aun cuando el promedio general no se disparó.

Recetados: la presión más fuerte del cierre de 2025

Dentro del universo de medicamentos, el segmento bajo receta volvió a concentrar la mayor presión en diciembre. En el último mes de 2025, 8.446 medicamentos recetados registraron aumentos, con una suba promedio del 2,64%.

Este comportamiento no solo definió el mes, sino que empujó el acumulado anual del segmento, reforzando la carga sobre quienes dependen de tratamientos crónicos. En estos casos, cada ajuste mensual no se disuelve en el promedio: se acumula, y convierte a los aumentos sostenidos en un factor estructural del gasto en salud.

Venta libre vs PAMI

La dinámica fue distinta entre los medicamentos de venta libre, aunque no ajena a la tendencia general. En diciembre, 2.420 productos de este grupo registraron aumentos, con un incremento promedio del 1,44%, por debajo del nivel general, pero aplicado de manera directa sobre el precio de góndola.

El impacto fue menor que en los recetados, pero el cierre del año dejó una señal clara: tampoco este segmento logró desacoplarse de la dinámica alcista. Con menos productos alcanzados, pero con subas concretas, la venta libre cerró 2025 acompañando el movimiento general del mercado farmacéutico.

Por otro lado, el comportamiento de los precios fue distinto en el caso de los medicamentos incluidos en PAMI, donde el impacto para los afiliados quedó parcialmente amortiguado por el esquema de cobertura. En diciembre, los precios de referencia dentro del programa se actualizaron con un criterio diferente al del precio de venta al público, lo que moderó el aumento que enfrentan directamente los jubilados.

Mientras el precio de venta al público de muchos medicamentos continuó ajustándose, el valor que paga el afiliado de PAMI se actualizó según el índice oficial, manteniéndose por debajo de la suba general del mercado. En términos anuales, el ajuste acumulado en PAMI se ubicó en torno al 2,5%, en línea con la evolución de los precios, pero con una brecha clara entre el valor comercial y el monto final que afronta el beneficiario.