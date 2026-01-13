El Gobierno de Córdoba destina más de $164 millones para ampliar la red de gas en Mendiolaza

La ciudad de Mendiolaza logró una inversión de $164.400.000 del Gobierno de Córdoba para ampliar la red de gas natural, una obra que beneficiará a 532 vecinos mediante la construcción de 3.980 metros de cañerías, en el marco de un reclamo histórico de barrios que habían abonado el servicio hace más de 20 años sin poder acceder a él.

La entrega del crédito fue encabezada por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, junto a la intendenta Adela Arning, quienes oficializaron el inicio de una obra clave para mejorar la infraestructura de la ciudad.

La intendenta Arning explicó que la extensión de la red fue una decisión política prioritaria de su gestión. “Fue nuestro objetivo brindar gas natural en los barrios abiertos que no lo tienen. Es una decisión de la gestión y una forma de ayudar a los vecinos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó el valor del financiamiento provincial para concretar la obra. “Este crédito nos ayuda a financiar la obra. Desde mi lugar estoy súper contenta, son logros que vamos teniendo con la comunidad”, expresó Arning.

Además del impacto directo en la vida cotidiana de los hogares, la llegada del gas natural permitirá revalorizar las propiedades, fortalecer el desarrollo urbano y acompañar el crecimiento de los barrios involucrados, generando mejores condiciones de habitabilidad y proyección inmobiliaria.

Desde el municipio destacaron que esta obra forma parte de un plan integral de infraestructura, desarrollado en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, orientado a acompañar la expansión de Mendiolaza con servicios públicos de calidad y obras estratégicas.