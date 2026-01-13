“Tiene una importancia muy grande”: Zárate dice que la visita de Milei a Córdoba prestigia el Festival de Jesús María

El único político que tiene -por protocolo- la posibilidad de hablarle al público en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María es el presidente de la nación. No lo puede hacer el gobernador ni la vicepresidenta, ni el propio intendente Federico Zárate. Que Javier Milei tome el micrófono -este viernes- es una posibilidad, no muy lejana.

Los locales acumulan una gran expectativa por la llegada del líder libertario. Algunos se atreven a adelantar una recepción eufórica, especialmente entre el público joven: “Para mí va a ser un rockstar en el festival”, se animó a decir por lo bajo algunos integrantes de la comisión organizadora. Ese día, se esperan 35 mil personas en el predio, entre los artistas principales estará el Chaqueño Palavecino.

Para no ser opacados por el mandatario nacional, varios dirigentes políticos agendaron sus "recorrida" el día miércoles y jueves, por ejemplo Siciliano y el "candidato" Rodrigo de Loredo.

Zárate recibe a todos y los trata por igual, pero aclara que la visita del presidente Javier Milei "al Festi" no es un gesto menor ni una simple aparición protocolar. “Tiene una importancia muy grande" y “prestigia el festival”, al tiempo que la enmarcó como parte de una construcción política del mandatario en Córdoba que “se va a ir afianzando cada vez más”. Zárate remarcó que Milei llega a una ciudad que comparte, en buena medida, su visión de gestión.

¿Qué significa esta visita de Javier Milei? Hace años que no venía un presidente al festival...

Sí, la verdad que tiene eh tiene una importancia muy grande para nosotros. Creo que la visita del presidente prestigia al Festival, fundamentalmente. A ver, lo más importante es que que viene una ciudad que sabe que comparte cierta medida su modelo de gestión, que también ha implementado medidas desde antes de su asunción, que va en camino también ese modelo. Y creo que lo más importante que viene a conocer una industria y una asociación público/privada que es virtuosa, que viene a conocer también la finalidad del festival que es social y fundamentalmente seguramente podrá analizar y ver el impacto económico que que genera este festival, no solamente para la región, sino para para el resto de las localidades de la provincia de Córdoba.

¿Y viene a un festival o a un público que comparte bastante las ideas libertarias?

El Festival es de todos los argentinos, sin contemplar ideologías. Hay gente de todas las provincias y hasta de distintos países. Sí, te diría que viene una ciudad que que sí comparten, de cierta manera, muchas de las ideas que que promueve el presidente.

De los últimos presidentes, fue Mauricio Macri, después de la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel y ahora Javier Milei. Todos con un tono totalmente diferente a los gobiernos de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner o del mismo Alberto Fernández.

Sí, totalmente. Bueno, ahí sí vamos a a una cuestión de modelo, ¿no? Un modelo de gestión absolutamente antikirchnerista, digamos, una ideología absolutamente en las antípodas.

¿Pudiste armar alguna agenda previa? Habrá alguna participación en el escenario o únicamente en las tribunas.

Eso no puedo decirlo. Eso lo maneja protocolo de de Casa Rosada.

El Ministro Miguel Siciliano dijo que estaba contento por la visita de Milei porque es una manera de reconocer la importancia de acompañar la cultura y los festivales como dice el gobierno de Córdoba. ¿Hace esa misma lectura?

Es importante que el presidente venga al interior y conozca el Festival. Creo que la crítica del presidente son las fiestas por las fiestas, del populismo. Me parece que el presidente sí apoya la industria, a los festivales o los eventos que se organizan con un fin social, pero fundamentalmente también cuidando las economías locales.