La emblemática pirámide de Keops, en Villa Carlos Paz, fue escenario de una nueva edición de los premios Los Grandes del Teatro de Oro, que reconocieron a los elencos teatrales de la temporada de verano en una noche marcada por la emoción y el encuentro entre artistas y productores.

La ceremonia tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Pardo Producciones, que recibió múltiples distinciones por su presencia en la cartelera teatral. Entre los espectáculos premiados se destacaron Choriando al futuro, Ni media palabra y el musical Sueño de una noche de Rock, la única propuesta del género en la temporada actual.

El Oro para Miguel Pardo

El momento más emotivo de la noche llegó sobre el cierre de la entrega, cuando el máximo reconocimiento, el Gran Premio de Oro de "Los Grandes del Teatro Oro", fue otorgado al productor Miguel Pardo. El anuncio fue recibido con una ovación generalizada que puso de pie a toda la sala.

Desde la organización del evento destacaron al momento de la entrega:

“Este reconocimiento es para una persona que nos conquistó con su trayectoria, perfeccionismo, creatividad y pasión en lo que hace y recibe”. Visiblemente emocionado, Pardo invitó a los productores presentes a subir al escenario para compartir el premio, en un gesto de camaradería que selló una noche de celebración para el teatro de Carlos Paz.

Una temporada con fuerte presencia local

La gala en Keops volvió a consolidarse como uno de los eventos de cierre de la temporada teatral, con un reconocimiento colectivo a las producciones que sostienen la oferta cultural de Villa Carlos Paz durante el verano.

El encuentro reunió a elencos, productores y referentes del sector en una noche donde el teatro fue el protagonista y la distinción a Miguel Pardo funcionó como síntesis de una temporada marcada por la apuesta artística y la respuesta del público.

Los premios Los Grandes del Teatro de Oro marcan el balance de la temporada de verano en Carlos Paz y funcionan como antesala de las definiciones sobre continuidad de espectáculos y proyectos para el resto del año.