Reforma previsional: gremios redoblan la ofensiva contra Llaryora y denuncian “criminalización” de la protesta

Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba profundizan el plan de lucha contra la reforma previsional del gobernador Martín Llaryora, y rechazan la judicialización de la protesta. Tras una acción de visibilización realizada en el peaje de Carlos Paz, las organizaciones sindicales advirtieron que no retrocederán y anticiparon nuevas medidas gremiales y judiciales.

La protesta se desarrolló “de manera pacífica y sin interrupción del tránsito”, según afirmaron los referentes gremiales, en el marco de un plan de acción definido colectivamente por los sindicatos que sostienen el sistema previsional provincial.

El objetivo, remarcaron, fue exponer el rechazo a una ley que incrementa los aportes de los trabajadores activos y reduce los haberes jubilatorios, consolidando un esquema de licuación permanente de ingresos.

Desde los gremios repudiaron con dureza la denuncia impulsada por Caminos de las Sierras, a la que calificaron como “un intento de criminalizar el derecho constitucional a la protesta”. En ese sentido, el secretario general de Judiciales, Federico Corteletti, vocero del alineamiento sindical, fue categórico: “Nunca hubo interrupción de la circulación.

Caminos de las Sierras denunció a gremios por el bloqueo del peaje: "Fue el mismo infierno del Dante"

“De hecho, cuando llegamos, fue la propia empresa la que puso en rojo todos los carriles. Nosotros acordamos con la Policía hasta dónde ubicarnos y respetamos cada indicación”, expresó.

Corteletti sostuvo además que la denuncia penal es “una locura” y denunció una maniobra política para correr el eje del debate: “Pedir la habilitación de la feria judicial solo para denunciar una protesta es claramente un intento de criminalización. Lo que buscan es desviar la atención del verdadero fondo del conflicto: el rechazo a la reforma previsional del Gobierno provincial”.

En un pronunciamiento conjunto, los gremios exigieron la derogación inmediata de la nueva ley previsional y reclamaron al presidente Javier Milei y al Gobierno nacional la devolución urgente de los fondos previsionales adeudados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, cuya retención —advirtieron— profundiza el desfinanciamiento del sistema.

El conflicto sumó además un nuevo capítulo con la denuncia de censura en medios públicos, luego de que se diera de baja la difusión de un spot gremial contra la reforma previsional en el marco de un festival de verano.

“Silenciar el reclamo en medios y espacios culturales financiados por el Estado es de una gravedad institucional enorme”, señalaron los gremios, y advirtieron que no permitirán que se callen las voces que defienden “una jubilación digna”.

Gremios estatales desplegarán acciones judiciales en contra del “ajuste jubilatorio” de LLaryora

Lejos de retroceder, Corteletti confirmó que el plan de lucha se profundizará en las próximas semanas: “Vamos a seguir visibilizando el rechazo durante enero, incluso en el marco de los festivales, y en febrero el conflicto se va a profundizar”.

En ese plano, el referente de los Judiciales enfatizó: “Ya decidimos avanzar con un amparo colectivo y luego se retomará la movilización en la calle”.

Si bien los gremios reiteraron su disposición a una mesa provincial de diálogo, dejaron en claro que cualquier salida debe excluir nuevos ajustes sobre trabajadores y jubilados. “No nos van a disciplinar con denuncias, censura ni recortes. Vamos a seguir defendiendo el salario, las jubilaciones y el derecho a reclamar”, concluyeron.