Martín Varsavsky trae a la Argentina la IA médica que promete cambiar las consultas online

Martín Varsavsky es una excepción incluso entre los grandes emprendedores tecnológicos. Cofundador de cinco unicornios, referente global en telecomunicaciones, energías renovables y biotecnología, ahora suma un nuevo capítulo a su trayectoria con RealMD, una startup de inteligencia artificial aplicada a la medicina que ya comenzó a testearse en Argentina.

La plataforma integra conversaciones asistidas por IA con médicos online, permitiendo consultas virtuales en tiempo real y optimizando la toma de decisiones clínicas. El objetivo es claro: hacer más eficiente, accesible y precisa la atención médica, en un contexto global atravesado por la digitalización de la salud.

Cinco unicornios y una carrera fuera de escala

La historia empresarial de Varsavsky atraviesa varias décadas y sectores estratégicos. En los años noventa desarrolló Viatel, una red europea de fibra óptica, y con Jazztel revolucionó el mercado de internet y telefonía en España, compañía que luego fue adquirida por Oracle por 3.400 millones de euros.

En 2002 fundó Eolia, enfocada en energías renovables, vendida posteriormente por 1.400 millones de euros. Más recientemente, impulsó Prelude Fertility, la mayor red de clínicas de fertilización asistida de Estados Unidos, y Overture, ambas dedicadas a la biotecnología reproductiva. Según Forbes US, Prelude permitió el nacimiento de más de 300.000 niños en la última década, consolidando un modelo que Varsavsky define como “detener el reloj biológico”.

Hoy, esas cuatro compañías integran el holding al que dedica la mayor parte de su tiempo, mientras explora nuevos cruces entre ciencia, tecnología y bienestar.

RealMD y la apuesta por la salud digital

La presentación de RealMD se realizó en el marco del ciclo Líderes Unplugged de Forbes, donde Varsavsky repasó su recorrido como emprendedor serial e inversor, compartió claves de gestión y explicó por qué eligió a Argentina como mercado inicial.

La startup busca unir lo mejor de dos mundos: la velocidad y capacidad de análisis de la inteligencia artificial con la experiencia médica humana, ofreciendo consultas virtuales más completas y seguras. Aunque el testeo comenzó a nivel local, el plan es una expansión global.