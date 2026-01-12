ITV Córdoba: cómo opera la web trucha del control vehicular que roba datos bancarios y estafa automovilistas

Un nuevo caso de phishing pone en alerta a los automovilistas cordobeses. Un vecino de la ciudad perdió $33.283 después de ingresar a una página web falsa que simula ser el sitio oficial de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). El sitio fraudulento, que aparece destacado entre los primeros resultados del buscador Google, copia con exactitud el diseño, los colores y la tipografía del organismo legítimo.

El afectado buscó en Google las palabras "Inspección Técnica Vehicular Córdoba" y accedió al primer resultado. Sin sospechar que se trataba de un engaño, completó sus datos personales —nombre, DNI, domicilio, dominio del vehículo y correo electrónico— y efectuó el pago solicitado de $33.283. Sin embargo, el turno nunca quedó registrado en el sistema oficial.

Tras concretar la operación, el damnificado solo realizó el reclamo ante su entidad bancaria. No presentó denuncia judicial ni contactó con el ITV para reportar el fraude.

Cómo opera la estafa

El mecanismo comienza con la aparición de páginas web falsas en los primeros resultados de Google, generalmente a través de anuncios pagos o técnicas de posicionamiento que hacen que el sitio simulado parezca oficial. Una vez que la persona ingresa, el sitio le ofrece la posibilidad de sacar turno de manera inmediata.

En una primera etapa, el sistema solicita datos personales como nombre completo, DNI, domicilio, dominio del vehículo y correo electrónico. Luego, en una segunda instancia, se requiere el pago del trámite, momento en el cual se piden datos sensibles: número de tarjeta de crédito o débito, fecha de vencimiento, código de seguridad e incluso información fiscal.

Según un testimonio anterior, la página "parece idéntica y te pide que completes tus datos personales. Después te manda a pagar", relató otra víctima que perdió más de 30 mil pesos en circunstancias similares.

La operación nunca se concreta. El turno no queda registrado en el sistema oficial del ITV y el dinero es debitado sin contraprestación. En algunos casos, los datos ingresados quedan almacenados y pueden ser utilizados posteriormente para fraudes, compras no autorizadas o suplantación de identidad.

Alerta oficial de Opus Inspection

Ante la proliferación de estos sitios fraudulentos, Opus Inspection, la empresa concesionaria del servicio de ITV en Córdoba, publicó un comunicado en redes sociales: "Atención vecinos de Córdoba: Al buscar turnos para la #ITV en Google, NO ingreses a los primeros resultados patrocinados. El único sitio oficial es https://itvcordoba.com.ar. También podés entrar de forma segura desde VeDi. La ITV NO se paga online".

Las autoridades municipales recordaron que el pago del servicio solo está autorizado en las plantas habilitadas: Planta 1 en Avenida Ramón Cárcano 182 (Chateau); Planta 2 en Colectora Avenida Circunvalación Agustín Tosco Sur 5000; y Planta 3 en Avenida Japón 2333.

La empresa también puso a disposición el número 0800 888 8488 para consultas y pidió a quienes sospechen haber sido contactados por sitios falsos que no compartan datos y denuncien el intento ante las autoridades competentes.

Recomendaciones para evitar el fraude

Ante este tipo de estafas, las autoridades recomiendan verificar siempre que la página web sea la oficial, revisando cuidadosamente la URL. También sugieren desconfiar de sitios que aparecen como anuncios pagos sin referencias institucionales claras.

Es fundamental no ingresar datos personales o bancarios en páginas cuya autenticidad no esté debidamente comprobada. Los organismos oficiales suelen informar sus canales habilitados a través de sitios gubernamentales o comunicaciones oficiales.

En caso de ser víctima de este fraude, se recomienda contactar de inmediato al banco o entidad emisora de la tarjeta para solicitar el bloqueo del medio de pago y desconocer las operaciones realizadas. También es importante cambiar contraseñas de correos electrónicos, home banking y servicios vinculados, realizar la denuncia en la Unidad Judicial más cercana y conservar capturas de pantalla y comprobantes como prueba.