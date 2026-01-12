Laguna Larga convierte multas en cascos y lanza un programa vial pionero en Córdoba

Laguna Larga se convirtió en el primer municipio de Córdoba en implementar un programa que transforma una infracción de tránsito en una herramienta concreta de prevención. A través de un decreto que se convertirá en ordenanza, el intendente Matías Torres Cena puso en marcha “El Casco es Vida”, una política que apunta a reducir la siniestralidad vial y fomentar el uso del casco en motociclistas.

La medida está dirigida exclusivamente a infractores primarios que circulen sin casco reglamentario. En esos casos, el conductor podrá acceder a un beneficio del pago de la multa, siempre que acredite la compra de un casco homologado o, en situaciones socioeconómicas particulares, reciba uno provisto por el municipio.

“Se trata de una compensación como política local”, explicó Torres Cena, al detallar que el objetivo no es eliminar la sanción sino convertirla en una inversión directa en seguridad vial. “La multa se paga igual, pero el vecino se lleva el casco. Y un casco cuesta menos que lo que puede salir una multa… o una terapia intensiva”, resumió.

Un problema concreto, una respuesta concreta

Según datos municipales, el 50% de las motocicletas que circulan en Laguna Larga lo hacen sin casco, una estadística que encendió alarmas tanto en el área de Tránsito como en Salud. “La persecución constante no estaba dando resultados. Había que cambiar el enfoque”, reconoció el intendente.

Desde una mirada humanista y económica, el municipio busca reducir no solo los siniestros graves, sino también el impacto en el sistema sanitario: traslados, atención médica y tratamientos de alta complejidad derivados de siniestros evitables: “Es una medida que no tiene fines fiscales y recaudatorios, sino es una política de prevención de seguridad vial, concreta”, sintetizó el mandatario.

Según datos del Informe de Siniestralidad Vial Fatal de la Agencia Nacionales de Seguridad Vial (ANSV), el 46% del total de víctimas mortales en accidentes de tránsito registrados durante 2024 eran ocupantes de motocicletas y solo usaban casco el 65% de los conductores.

Cómo funciona el programa

El decreto establece condiciones claras:

* Aplica solo a la primera infracción por no uso de casco.

* Excluye casos con alcoholemia positiva u otras faltas graves.

* El infractor debe presentarse ante el Tribunal de Faltas y acreditar la compra del casco con factura legal, preferentemente en comercios locales.

* El antecedente contravencional no se elimina, queda registrado.

* La implementación estará a cargo del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, que además deberá llevar estadísticas para evaluar el impacto del programa.

Un gesto político con casco puesto

Torres Cena define la iniciativa como un “gesto político” orientado a recomponer el vínculo entre el Estado y los vecinos. “No todo se resuelve con coerción. A veces, una política inteligente salva más vidas que una multa más alta”, sostuvo.

El programa se aplicará inicialmente durante el verano, período de mayor circulación de motos, especialmente entre jóvenes. El mensaje es claro: menos castigo abstracto, más prevención concreta.