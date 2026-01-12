Quién es el narco de Córdoba que fue acribillado en Florencio Varela

La Justicia bonaerense confirmó que el hombre hallado muerto a balazos el sábado en un descampado de Florencio Varela es Juan Francisco “El Francés” Viarnes, de 66 años, un histórico personaje del hampa con pedido de captura internacional y antecedentes clave en el narcoescándalo que sacudió a la Policía de Córdoba en 2013. El cuerpo fue encontrado en el cruce de Paysandú y Holmberg, una zona rural en el límite con Almirante Brown, y la principal hipótesis es que se trató de una ejecución.

La identificación se logró tras un cotejo de huellas dactilares ordenado por el fiscal Darío Provisionato, quien quedó a cargo de la causa. En un primer momento, el hallazgo había sido reportado como una muerte por descompensación, pero al llegar al lugar los investigadores detectaron múltiples impactos de bala y un avanzado estado de descomposición.

Según la autopsia, Viarnes recibió seis disparos y murió por una herida en la arteria aorta. Si bien llevaba un puñal entre sus pertenencias, no presentaba lesiones de arma blanca, lo que refuerza la hipótesis de un ataque a corta distancia y sin posibilidad de defensa.

Al momento de ser encontrado, “El Francés” vestía camisa lila, jean y zapatillas deportivas, una indumentaria que llamó la atención por el contraste con el entorno rural donde fue arrojado su cuerpo. Los investigadores creen que el lugar fue elegido para abandonar el cadáver y no para cometer el crimen.

La pesquisa permitió reconstruir que Viarnes había llegado a la zona de Berazategui en noviembre pasado, cuando utilizó viejos contactos para conseguir una dirección prestada y así tramitar un nuevo registro de conducir. Los ocupantes de esa vivienda declararon que nunca vivió allí, lo que volvió a exponer su histórico perfil de hombre sin domicilio fijo y con identidades falsas, entre ellas la de un supuesto coronel retirado del Ejército.

Con un largo prontuario, Viarnes se hizo conocido a nivel nacional por su rol en el narcoescándalo de Córdoba. En 2013 fue detenido por circular con dólares falsos y, a partir de esa causa, aseguró que trabajaba como informante de la División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa. Sus declaraciones derivaron en procesamientos y condenas para altos jefes policiales y en un caso que sacudió a toda la fuerza provincial.

Además, “El Francés” fue un testigo clave en el juicio por el secuestro y desaparición de Cristian Schaerer, ocurrido en Corrientes en 2003. En ese proceso afirmó haber grabado conversaciones de uno de los acusados con un micrófono oculto, lo que contribuyó a las condenas, aunque el cuerpo de la víctima nunca fue hallado.

Viarnes había sido condenado en 2022 a cinco años y medio de prisión por encubrimiento agravado, estafa y falsificación de documentos, pero recuperó la libertad por el tiempo que llevaba detenido. Desde entonces se movía entre distintas provincias y países, con cuentas pendientes tanto en el mundo del delito como en ámbitos vinculados a sus antiguas colaboraciones.

La causa ahora se concentra en reconstruir sus últimos movimientos. Su teléfono celular no fue encontrado, aunque su línea estaba activa al momento de la muerte, y su pareja, una mujer que se presentaba como empleada pública, aún no fue localizada. Para los investigadores, el asesinato de Viarnes parece el cierre violento de una vida marcada por el espionaje, la traición y el crimen organizado.