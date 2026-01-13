“Nos llena de felicidad”: para Siciliano, la visita de Milei a Córdoba valida la política de festivales

La confirmación de la visita del presidente Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María fue leída en el oficialismo cordobés como algo más que un gesto protocolar. Para Miguel Siciliano, se trata de una señal política concreta: “Nos llena de felicidad”.

El funcionario remarcó que el festival cuenta con una inversión directa de la Provincia de 500 millones de pesos, y subrayó su impacto económico más allá del plano cultural. Según explicó, ese gasto “derrama en la economía local, provincial y nacional”, con un movimiento significativo en términos de consumo y recaudación impositiva, particularmente de IVA -el impuesto nacional-.

Milei llega a Jesús María en busca de “un baño de masas”

En ese marco, sostuvo que la sola presencia de Milei en un evento financiado por Córdoba implica, en los hechos, reconocer la relevancia de este tipo de políticas públicas.

- Milei llega a Córdoba luego de cuestionar las políticas del gobierno provincial en cuanto al reparto de fondo y ayuda a los festivales… ¿Qué lectura hacen ustedes?

- Nosotros estamos eh orgullosos de seguir apoyando desde el gobierno provincial festivales y grandes eventos como este. En este caso, Jesús María, el aporte del gobierno provincial es de 500 millones de pesos. Entendemos que no solamente son festivales donde se realza y se levanta la cultura de la provincia y de cada una de las zonas, sino que también motorizan y movilizan una economía enorme en cada una de las regiones. Nos alegra mucho haber dado esa discusión en su momento en donde se puso en duda. Hoy podemos ver como el presidente puede reconocer esto.

- No, no está reconociendo eso…

- El hecho que el presidente vaya a un festival popular que tiene una fuerte promoción por parte del Estado Provincial de alguna manera es reconocer la importancia de los festivales, es reconocer la importancia cultural, económica, posiblemente circule por las rutas nuevas que ha hecho la provincia también.

- ¿Lo va a recibir el gobernador Llaryora? ¿Existe alguna coordinación entre Presidencia y la provincia?

- Hasta ahora presidencia no ha hecho este planteo. No, no estoy seguro de que esto vaya a pasar. Falta varios días.

Un eventual encuentro entre el presidente y el gobernador Martín Llaryora todavía no está previsto. El nuevo ministro de Vinculación relativizó la foto institucional y puso el foco en lo central: “Más allá de que el gobernador vaya o no vaya, lo importante es la decisión política de un gobierno de acompañar o no acompañar” a los festivales cordobeses.