Últimas noticias
TEMPORADA DE VERANO

Córdoba movilizó más de 416 mil turistas en el último fin de semana del verano

El intenso movimiento se explicó por el inicio de fiestas, festivales y la alta demanda en destinos clave del interior, con picos de ocupación en Calamuchita, Punilla y el departamento Colón.

Córdoba registró un fuerte movimiento turístico durante el último fin de semana, con más de 416 mil personas recorriendo la provincia, impulsadas por la oferta natural, gastronómica y el calendario de festivales, según datos de la Agencia Córdoba Turismo. El fenómeno se dio en los principales valles y localidades del interior, con picos de ocupación en destinos como Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y Jesús María, consolidando a la provincia como uno de los polos turísticos más elegidos del país en este inicio de verano.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos, concentrando la mayor parte del flujo de visitantes. A este escenario se sumó el departamento Colón, donde Jesús María y Colonia Caroya alcanzaron altos niveles de ocupación.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron el desempeño del fin de semana, marcado por la combinación de paisajes, gastronomía y eventos. “La provincia elegida en el país”, definió el presidente del organismo, Darío Capitani, al evaluar el movimiento turístico registrado.

De acuerdo al relevamiento oficial, Villa Carlos Paz alcanzó un 85% de ocupación, que subió al 90% en los alojamientos categorizados. En el Valle de Calamuchita, Santa Rosa y Villa General Belgrano lideraron con 95% de ocupación, esta última llegando al 98% en establecimientos categorizados.

En Traslasierra, Villa Cura Brochero registró un 70%, Mina Clavero un 75% y Nono un 85%, reflejando un buen nivel de actividad en toda la región. En tanto, en Punilla, La Falda, Villa Giardino y La Cumbre se ubicaron en torno al 70%.

El departamento Colón fue uno de los más destacados, con Jesús María alcanzando el 100% de ocupación y Colonia Caroya el 90%. A su vez, Alta Gracia llegó al 70%, Miramar al 87%, Potrero de Garay al 65% y Achiras al 90%.

Desde el sector turístico provincial remarcaron que el inicio de distintas fiestas y festivales fue uno de los principales motores del movimiento. A esto se sumó un intenso cronograma de actividades que potenció la llegada de visitantes a lo largo de toda la provincia.

