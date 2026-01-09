Jesús María 2026: cómo sigue el festival tras la cancelación inicial y qué se espera para las próximas noches

Luego de un inicio marcado por la incertidumbre climática, el Festival de Jesús María 2026 reanuda su actividad este viernes 9 de enero en el Anfiteatro José Hernández. La organización confirmó la continuidad del evento luego de suspender la jornada inaugural, priorizando la seguridad del público, los artistas y los trabajadores, en un contexto de tormentas que afectaron a gran parte del centro y norte de la provincia.

Hasta el momento, el evento registra alrededor de 80.000 entradas anticipadas vendidas. En relación con la jornada suspendida, la organización habilitó mecanismos de devolución de entradas, diferenciados según el canal y medio de pago utilizado. Las localidades correspondientes a esa fecha no serán válidas para otras noches del festival.

Cómo se reorganiza el festival tras la suspensión

La edición 2026 del tradicional encuentro cordobés se desarrollará hasta el domingo 18 de enero, con una agenda que incluye espectáculos musicales, noches de doma y propuestas culturales que forman parte del ADN del festival. La suspensión del primer día obligó a reorganizar accesos, entradas y expectativas, pero no alteró el calendario general previsto para el resto de las jornadas.

Desde la organización indicaron que el predio abre desde horas tempranas de la tarde, aunque los momentos centrales del festival, la doma, los shows principales y la transmisión televisiva, se concentran en horario nocturno y se extienden hasta la madrugada.

Por su parte, la transmisión de este viernes 9 de enero se podrá ver a través de TV Pública. El festival cuenta además con transmisión y cobertura digital, lo que amplía su alcance más allá de Córdoba y lo consolida como uno de los eventos culturales de mayor visibilidad del verano argentino.

Grilla artística: figuras históricas y nuevos públicos

Viernes 9: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacio.

Sábado 10: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12: Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15: Soledad Pastorutti, Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.

Cada año, el Festival de Jesús María convoca a miles de personas y genera un fuerte impacto turístico y económico en la región. Hoteles, comercios y servicios de la zona se preparan para recibir visitantes de distintos puntos del país, en un contexto donde el clima se convirtió en un factor determinante para la planificación de eventos masivos.