El conflicto financiero que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló este martes a un nivel inédito luego de que uno de sus sponsors estratégicos denunciara presuntos desvíos millonarios de fondos y exigiera la renuncia de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Se trata de Socios.com, la empresa encargada de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina, cuyo fundador y CEO, Alexandre Dreyfus, anunció la suspensión inmediata de los pagos a intermediarios vinculados a la AFA y reclamó una auditoría integral sobre el destino del dinero transferido desde 2021.

Según la compañía, de los más de 9 millones de dólares enviados en los últimos años, menos de 500.000 dólares habrían ingresado efectivamente a las cuentas oficiales del organismo en la sede de la calle Viamonte.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuerte respuesta de la AFA a la IGJ: negó irregularidades y denunció “desidia” del organismo

Pagos suspendidos y pedido de auditoría

En un comunicado público, Dreyfus afirmó que la empresa decidió frenar los pagos porque se niega a “seguir financiando entidades offshore que no han prestado ningún servicio”. La denuncia apunta a una supuesta triangulación de fondos a través de sociedades intermediarias que habrían retenido la mayor parte del dinero.

“La falta de transparencia es inaceptable”, sostuvo el ejecutivo, quien exigió una revisión completa de los contratos y del flujo financiero entre la AFA y las empresas vinculadas a la operatoria comercial.

Horas después, el CEO redobló la apuesta en redes sociales, donde comparó la situación con el mayor escándalo de corrupción del fútbol mundial. “Creo que el ‘AFA Gate’ es más grande que el FIFA Gate”, escribió, aludiendo al caso que sacudió a la FIFA en 2015.

Intermediarios bajo la lupa

De acuerdo con la investigación interna de Socios.com, los fondos habrían sido derivados a firmas como TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos, y otras sociedades como Q22 y Torneos y Competencias, que actuaban como intermediarias entre el sponsor y la AFA.

Dreyfus ironizó incluso sobre “inconsistencias por 450 millones de dólares”, una cifra que excede largamente el monto de su contrato, pero que, según sugirió, reflejaría un problema estructural más profundo en la administración de recursos del fútbol argentino.

“Si bien no tenemos acceso a los registros bancarios internos de la AFA para confirmar el número exacto, de ser cierto, es absolutamente indignante”, esbozó.

Pedido de intervención política y judicial

Ante la gravedad del escenario, el CEO de Socios.com solicitó la intervención de las máximas autoridades políticas y judiciales. En sus redes sociales mencionó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al presidente argentino Javier Milei, a quienes pidió que “protejan la marca Argentina y a sus fanáticos”.

Además, hizo un llamamiento público a otras compañías globales que patrocinan a la AFA —como Adidas, Coca-Cola y American Express— para que suspendan sus pagos y los depositen en una cuenta de custodia (escrow) hasta que se garantice que los fondos lleguen “directa y estrictamente” a la institución.

El abogado de Faroni niega el contacto con Massa y que el contrato de TourProdEnter con la AFA sea ilegal

El reclamo por la salida de Tapia

Más allá del plano económico, la empresa avanzó con un planteo político de fondo. Dreyfus confirmó que solicitó formalmente la renuncia de Claudio “Chiqui” Tapia, al considerar que la magnitud de las presuntas irregularidades vuelve insostenible su continuidad al frente de la AFA, especialmente en un contexto de cercanía con el próximo Mundial.

“Hemos solicitado la renuncia de su presidente”, aseguró el empresario. El pedido se produjo apenas un día después de que Tapia intentara minimizar el conflicto. Desde Mar del Plata, el dirigente había declarado: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada”, en una entrevista con LN+, sin anticipar la escalada que se produciría horas más tarde.

Socios.com, con sede en Malta y oficinas en Madrid, informó que se pondrá a disposición de la Justicia de Argentina, Estados Unidos y España, y que entregará contratos, registros de pagos y comunicaciones privadas que respaldarían su denuncia.

DCQ/ML