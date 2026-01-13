Chiqui Tapia se defendió: dijo que no está imputado y que hay "una realidad de los medios y otra de la calle"

Mientras avanza una investigación judicial por presuntas irregularidades en el fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, negó estar involucrado y calificó las acusaciones como una “difamación mediática”.

Desde el balneario de Punta Mogotes, en Mar del Plata, Tapia sostuvo que existe “una realidad de los medios y otra de la gente” y minimizó el impacto de las denuncias.

Los jueces de la AFA: una trama de poder e incompatibilidades

“No le doy bola a lo otro, es lo mediático”, afirmó en declaraciones al diario La Nación, mientras varios veraneantes lo saludaban y pedían sacarse fotos con él.

Consultado sobre la investigación que analiza presuntas irregularidades en las finanzas de la entidad, el titular de la AFA aseguró estar “tranquilo” y subrayó que él no está imputado.

Claudio "Chiqui" Tapia

“Con lo otro no pasa nada”, agregó, en referencia a la causa que también menciona al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y al dirigente Javier Faroni, por supuestos desvíos de fondos y pagos sin justificar.

Pese a estos dichos, Tapia sí afronta una imputación en una causa en el fuero penal económico.

La corrupción es el otro

El 26 de diciembre pasado, el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Tapia, a Pablo Toviggino y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

Sobre las acusaciones en su contra, el presidente de la AFA respondió: "Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes”.

Comentó que en el vínculo con la gente, le llueve los pedidos para "ir por la cuarta" en el mundial de este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. "A donde voy es igual", dijo.

