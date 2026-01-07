El abogado de Faroni niega que el contrato de TourProdEnter con la AFA sea ilegal y afirma que éste ya no se relaciona con Massa

El productor teatral y empresario Javier Faroni fue citado ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora para el próximo 19 de enero, en el marco de su vínculo con la AFA a través de TourProdEnter LLC, la firma que funciona como agente comercial de la asociación de fútbol. Su abogado, Maximiliano Rusconi, niega que haya alguna ilegalidad en el contrato y la comisión que cobra la firma y que, además, eso esté relacionado con Sergio Massa.

El abogado de Faroni se muestra escéptico ante las acusaciones mediáticas que giran en torno a su defendido, señala que “pertenecen más al plano del relato que al jurídico”. En ese sentido defiende que el contrato de TourProdEnter con la AFA, con una comisión del 30%, es “más económico que los anteriores”. Asimismo, cuando le preguntan por el vínculo del productor teatral con Massa apunta que aquél no participa más en política desde hace cuatro años.

En diálogo con Infobae, Rusconi reafirma que la “AFA no es un organismo estatal, sino una asociación civil con personería jurídica” y que “quienes la dirigen no están sometidos a las reglas de los funcionarios públicos”. En ese esa línea apunta que es legal que las federaciones deportivas subcontraten a empresas privadas para determinados servicios, como en este caso sucedió con TourProdEnter.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Como se ha demostrado en todo el mundo, ello no solo es legal, sino indispensable y representa un modelo ya probado como exitoso. La AFA recurre a empresas intermediarias y privadas para explotar sus activos: es la regla en el fútbol global. Lo hace la Conmebol a nivel regional y lo hacen otras federaciones en Europa, Asia y África”, asegura.

A continuación, responde a una de las mayores polémicas que rodean la AFA por la comisión que le paga a empresa de Faroni y descarta que en eso haya algún tipo de ilegalidad. “El actual contrato de TourProdEnter LLC es más económico que los anteriores, incluso para tareas más complejas en una época de expansión internacional sin igual de la AFA", asevera.

Además afirma que “la tendenciosa investigación periodística pone la lupa sobre gastos de la empresa y/o personas físicas que tienen total libertad comercial y jurídica para decidir cuánto, dónde y de qué modo aplican sus beneficios o inversiones. No son fondos de la AFA. Cuando se habla de ‘tarjetas corporativas’, a algún periodista se le olvida que no son tarjetas de una empresa pública o de una institución estatal".

Por otro lado, subraya que TourProdEnter “le rinde a la AFA los fondos que le corresponden; liquidaciones que se encuentran absolutamente respaldadas con el debido registro de cada una de las operaciones, en los libros comerciales y con un circuito de fondos absolutamente trazables”.

Faroni y su vínculo con Sergio Massa

Faroni en 2015 asumió como diputado provincial de Buenos Aires por el Frente Renovador y, más tarde, intentó ser intendente del partido de General Pueyrredón aunque no logró imponerse. Tras la asunción del Frente de Todos al Gobierno a fines de 2019, fue designado en la presidencia de Aerolíneas Argentinas, desde donde le tocó coordinar los vuelos de repatriación de futbolistas durante la pandemia de Covid-19.

Consultado por la relación del productor teatral con el líder del Frente Renovador, Rusconi responde tajante que “Massa no tiene nada que ver ni con la empresa, ni con Faroni, ni con su actividad comercial. Faroni se fue de la política hace más de 4 años”.

“Tengo entendido que no tiene ningún vínculo con Massa hace años. De hecho, toda su vida se ha dedicado a aquello que sigue desarrollando en la actividad privada: la producción y la gestión logística y económica de espectáculos (el futbol quizá sea el espectáculo más importante a nivel mundial)", afirma ante Infobae.

De acuerdo a Rusconi, la intención de vincular a Faroni con Massa y la AFA, “busca politizar la lectura de los hechos para perjudicar a algún sector o beneficiar a otro. Leyendo las notas, se advierte de modo sencillo quién aparece con pretensiones de ser perjudicado y quién busca generar ventajas en este raro terreno de la política partidaria. Es muy llamativo cómo la actuación de la Justicia se ha mostrado como una herramienta muy potente para algunas y algunos".

“En segundo lugar, habría que ser muy ingenuo para pensar que todo este sorpresivo proceso no se vincula con la instalación de un camino dirigido a pasar de un fútbol protagonizado por clubes construidos como asociaciones deportivas al modelo sugerido por las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas, pero eso ya lo dejo a interpretación de los lectores. Quizá, para mal de males, en el llamado “Caso AFA” se den estos dos objetivos en un lamentable 2x1″, agrega.

LM/DCQ

