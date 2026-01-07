Las ventas de productos lácteos cayeron 12,7% en noviembre

Las ventas de productos lácteos en noviembre de 2025 cayeron 12,7% en volumen y 16,7% en litros de leche con respecto al mes anterior, así como 3,6% y 5,6%, respectivamente, en la comparación con el mismo mes de 2024.

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) en el segundo semestre se observa “una desaceleración e incluso alguna baja generalizada en las ventas, con recuperación de algunos de productos de valor agregado (yogures, postres y leches saborizadas)”.

A pesar de las bajas en noviembre, el acumulado del período enero-noviembre del 2025 muestra un aumento del 5,8% en volumen de productos y del 6,5% en litros de leche equivalentes (+6,8% en el promedio diario) sobre igual período del año anterior.

Salvador Femenia: “Terminamos el 2025 con un consumo que creció apenas 1,3%, pero creció”

En el análisis por grupo de productos se observó en los primeros 11 meses “una recuperación generalizada y más importante en quesos y otros productos que leches fluidas y en polvo, respecto a igual período del año anterior".

"Cabe recordar que la recuperación es parcial ya que en 2024 para este mismo acumulado la caída había sido de 10,3% en litros de leche equivalentes, con lo cual quedan por recuperar casi 4 puntos en el volumen de ventas respecto a 2023", añadió el informe.

Los rubros más atrasados en la recuperación fueron los de mayor valor agregado y “en algunos rubros fue básicamente a costo de mayores ofertas de precios. Esta recuperación había sido superior hasta junio, pero ha ocurrido una desaceleración en el segundo semestre”.

Desde el OCLA aclararon que los números corresponden al circuito formal, ya que “escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las ‘ventas informales’ que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares”.

Ventas por rubros

Las ventas de leches fluidas (refrigeradas y no refrigeradas) entre enero y noviembre de 2025 mantuvo la tendencia descendente que se viene dando en los últimos 10 años.

En cuanto a las leches saborizadas o chocolatadas, que se habían desplomado 36,7% en 2024 respecto al año anterior, se recuperaron 26,6% en 2025 y una situación bastante parecidase da yogures, postres y flanes.

En cuanto a los quesos, “el volumen se ha recuperado casi en su totalidad, obviamente a expensas de resignar precios. Además, se prioriza el consumo por precio, al peso (fraccionados) y con prevalencia de productos más commodities (cremoso, barra y duros “frescos”) que especialidades”.

LM