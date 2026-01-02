Salvador Femenia: “Terminamos el 2025 con un consumo que creció apenas 1,3%, pero creció”

En diálogo con Canal E, Salvador Femenia, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que el consumo cerró 2025 con una leve recuperación, aunque el empleo y la inversión siguen siendo los grandes desafíos para este año.

El cierre de 2025 dejó señales mixtas para el consumo interno. Según Femenia, las ventas de fin de año lograron una mejora moderada en un contexto todavía adverso. “Terminamos el 2025 con un consumo, por lo menos para las fiestas navideñas, con un incremento de 1,3% respecto del año pasado”, explicó, y aclaró que se trató de un repunte “bastante discreto y austero”.

El dirigente destacó que la mejora no se reflejó en el gasto promedio. “El ticket promedio estuvo casi igual: se compró por menor valor, pero en mayor cantidad”, sostuvo. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el uso de tarjetas de crédito, aunque con fuertes límites. “Las familias están endeudadas, los límites están muy sobre el margen”, advirtió, al tiempo que remarcó el rol de las promociones: “El 90% de los comerciantes hicieron un gran esfuerzo en descuentos y ofertas”.

Empleo golpeado y consumo que intenta recuperarse

El panorama laboral fue uno de los puntos más críticos del año. Aunque aún no hay cifras definitivas, Femenia fue contundente: “En lo que va del gobierno de Milei, más de 240.000 puestos de trabajo se han perdido, por lo menos formalmente”. Desde CAME, insistió en la necesidad de fortalecer el empleo registrado. “La pretensión de las pymes es que haya más trabajo registrado, porque es beneficioso para el trabajador y para el sistema jubilatorio”, afirmó.

Pese a este escenario, el consumo muestra una lenta recuperación si se lo compara con el fuerte ajuste de 2024. “Hasta noviembre tenemos un impacto positivo del consumo del 3,4% respecto de 2024”, explicó Femenia, aunque aclaró que se trata de una mejora sobre un año con caídas muy profundas.

Expectativas para 2026 y el rol de la inversión privada

De cara a 2026, el dirigente señaló que persisten las incertidumbres económicas y políticas. “Todo el año estuvo impactado por medidas monetarias restrictivas y por la incertidumbre política”, indicó. Sin embargo, consideró que el Gobierno logró estabilizar su posición institucional. “El gobierno pasó el test político y está mejor posicionado en el Congreso”, sostuvo.

Para Femenia, la clave del nuevo año será generar confianza. “Argentina necesita inversión privada para recuperar actividad y se tiene que dar el contexto”, afirmó. Y concluyó con cautela: “Habrá que ver si quien tiene plata decide ponerla en la Argentina”.

