Julio Gambina: “Es un presupuesto de ajuste”

En diálogo con Canal E, el economista Julio Gambina sostuvo que la aprobación del presupuesto 2026 representa un fuerte triunfo político para el Gobierno, pero advirtió sobre la falta de reservas y la ausencia de inversiones externas.

La aprobación del presupuesto 2026 significó un respaldo político clave para el Gobierno tras el resultado electoral de octubre. Para Gambina, el dato central no está tanto en los números sino en el mensaje político. “Para el gobierno es un logro político muy importante, que le da continuidad al resultado electoral del 26 de octubre”, afirmó, destacando además el amplio apoyo legislativo logrado en el Senado. “El resultado con 46 votos afirmativos es muy superior a lo que imaginaba cualquier analista”, subrayó.

Sin embargo, el economista fue claro al describir el contenido del presupuesto. “Es un presupuesto de ajuste”, remarcó, y explicó que las proyecciones oficiales parten de supuestos poco realistas. “Los números son imaginarios”, señaló, al advertir que una inflación estimada por debajo de la real implica una licuación del gasto público. “El gobierno va a licuar el presupuesto de gasto para el año que viene”, enfatizó.

Respaldo político externo y ajuste fiscal

Más allá de las cifras, Gambina sostuvo que el presupuesto funciona como una señal hacia el exterior. “Lo más importante no está en los números, sino en el respaldo político hacia el exterior”, explicó. En ese sentido, indicó que organismos como el FMI, el Tesoro estadounidense y los inversores internacionales demandan gobernabilidad. “Lo que están pidiendo es garantía política”, afirmó, y agregó que el Gobierno busca mostrar capacidad para disciplinar al sistema político y sostener consensos parlamentarios.

Aun así, los resultados económicos no acompañan el discurso. “En el balance del 2025 hay una disminución de las inversiones externas directas”, advirtió Gambina, al remarcar que el apoyo internacional se limita a créditos oficiales. “No se termina de materializar ni siquiera en la apertura de los mercados financieros globales”, agregó, cuestionando la falta de financiamiento privado.

Dólares del colchón, reservas y tensión social

En este contexto, el economista analizó la ley de inocencia fiscal, conocida como la de los “dólares del colchón”. “Es un perdón a los grandes evasores”, afirmó, al explicar que eleva el mínimo penal y habilita la regularización de fondos no declarados. “Cualquiera que tenga 100 millones de pesos en dólares no regularizados va a poder blanquearlos”, señaló, aunque advirtió que los bancos privados muestran resistencia.

Gambina remarcó la magnitud del problema externo. “La estimación del Banco Central es de 250.000 millones de dólares fuera del sistema”, dijo, y explicó que el Gobierno necesita esos fondos para enfrentar vencimientos. “Las reservas actuales no alcanzan”, alertó, en referencia a los pagos de 2026 y 2027.

Finalmente, advirtió sobre el impacto social del ajuste. “La política económica no está permitiendo acumular reservas y está profundizando la recesión”, sostuvo. Según Gambina, esta dinámica combina caída de actividad con suba de precios. “Eso va a generar más malestar, más conflicto y más resistencia”, concluyó, señalando que las expectativas pueden agotarse si no mejoran los ingresos de la mayoría de la población.

