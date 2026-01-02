Elecciones en América Latina 2026: un año clave que redefinirá el mapa político regional

En diálogo con Canal E, Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana en Ciencia Política, anticipó que 2026 será un año electoral intenso en América Latina, con comicios presidenciales decisivos que podrían consolidar o revertir tendencias políticas recientes.

El calendario electoral latinoamericano de 2026 estará marcado por cinco elecciones presidenciales, todas con sistema de doble vuelta, que terminarán de configurar un mapa político regional en plena transformación. “Es un año movido, con cinco elecciones, y la más importante es la brasileña”, explicó Luchilo, al detallar que el cronograma comienza en febrero con Costa Rica y culmina con Brasil.

Según el analista, estos comicios se inscriben en un proceso más amplio de cambios políticos iniciado en años anteriores. “Van a terminar de configurar el mapa político de la región, que ya comenzó a cambiar en 2023, 2024 y 2025”, sostuvo.

Brasil, polarización y un escenario todavía abierto

Brasil aparece como la elección más relevante del año. Sin embargo, Luchilo advirtió que aún es temprano para predicciones firmes. “Es muy temprano para hacer predicciones con algún grado de certidumbre”, señaló, aunque reconoció que las últimas elecciones regionales mostraron un corrimiento hacia la derecha.

En el caso brasileño, el escenario es más incierto. “Por ahora Lula parece llevar la delantera, en parte por la presión de Bolsonaro y en parte por la división de la oposición”, afirmó. El expresidente impulsó la candidatura de su hijo Flavio, aunque “Tarcísio Freitas, gobernador de San Pablo, parece un poco más competitivo”, según el politólogo.

La polarización también atraviesa a Colombia, donde el oficialismo intentará retener el poder. “Petro tiene una base sólida de un tercio del electorado, pero también mucho rechazo”, explicó Luchilo, remarcando que el resultado dependerá de cómo se ordene la oposición.

Trump, la región y elecciones impredecibles

La figura de Donald Trump aparece como un factor externo clave. “Trump va a intervenir en alguna de estas elecciones, pero no necesariamente eso ayuda a los candidatos”, advirtió. En Brasil, su intervención incluso terminó beneficiando a Lula. “Defender a Bolsonaro y subir aranceles le dio aire a Lula, que se posicionó desde un lugar nacionalista”, explicó.

Otros países muestran escenarios más fragmentados. En Perú, por ejemplo, “hay una treintena de precandidatos y el que mejor mide ronda apenas el 10%”, lo que abre la posibilidad de una elección muy atomizada. Costa Rica y Haití, en tanto, podrían ser los países donde la influencia estadounidense resulte más visible.

Finalmente, Luchilo recordó que el propio escenario político de Estados Unidos también es incierto. “No es descartable que Trump pierda la mayoría en alguna de las cámaras”, lo que podría alterar su capacidad de incidencia regional.

