Yanina Lojo: “Las exportaciones argentinas en 2025 estarían en el segundo nivel más alto de la historia”

Las exportaciones argentinas de 2025 cerrarían en torno a los 86 mil millones de dólares, convirtiéndose en el segundo mayor registro histórico, según proyecciones privadas elaboradas a partir de los primeros once meses del año. Así lo explicó Yanina Lojo, especialista en comercio exterior, en diálogo con Canal E, quien destacó que este resultado se obtiene pese a una fuerte caída en los precios internacionales. “Las exportaciones argentinas en 2025 estarían en torno a los 86 mil millones de dólares, lo que sería el segundo nivel más alto en la historia”, afirmó.

Lojo subrayó que el dato es aún más relevante si se considera el aumento de las importaciones, que rondarían los 75 mil millones de dólares. “Aun con un crecimiento de las importaciones, el superávit comercial estaría cerca de los 10 mil millones de dólares”, señaló, remarcando la solidez del balance externo.

Un mundo más cerrado, pero con oportunidades para Argentina

El escenario internacional, sin embargo, no es sencillo. La especialista describió un contexto marcado por el avance del proteccionismo tras el llamado Liberation Day de abril de 2025 y la escalada de medidas arancelarias. “Estamos ante una ola de proteccionismo que dio marcha atrás a más de 60 años de multilateralismo”, explicó.

En ese marco, Argentina enfrenta oportunidades y límites. “Argentina tiene productos y capacidades exportadoras, pero también tiene que luchar con un problema muy grande: el costo argentino”, advirtió Lojo. Según indicó, este factor resta competitividad frente a países con estructuras internas más eficientes. Aun así, destacó que los resultados alcanzados demuestran el potencial exportador del país: “Logramos exportaciones récord incluso sin haber resuelto ese problema”.

Sectores clave, Mercosur-UE y el rol del tipo de cambio

El desempeño exportador de 2025 estuvo impulsado principalmente por las manufacturas de origen agropecuario, que representaron cerca del 35% del total, junto con los productos primarios y el avance sostenido del sector energético. No obstante, Lojo destacó un cambio estructural relevante: “Las manufacturas de origen industrial lograron ganar terreno, aunque sea por un punto porcentual, y ahí es donde tenemos que apostar por el mayor valor agregado”.

Sobre el acuerdo Mercosur–Unión Europea, fue contundente: “Para la Unión Europea perderse este acuerdo sería un error gravísimo”. Según explicó, la consolidación de un mercado de más de 700 millones de consumidores fortalecería la posición del bloque frente a potencias como Estados Unidos y China.

Finalmente, Lojo analizó el impacto de la nueva política cambiaria. “El tipo de cambio es positivo para el sector exportador si tiene previsibilidad”, afirmó, y agregó que la clave de fondo será avanzar en reformas estructurales. “Las reformas impositivas son fundamentales para bajar el costo argentino y mejorar la competitividad”, concluyó.

