Esteban Lamothe: "La quiero a Cristina Kirchner"

El actor Esteban Lamothe afirmó que nunca "militó" en el kircherismo pero que "quiere" a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Zdero recibió a Santilli y alineó a Chaco con la reforma laboral y obras estratégicas

"La quiero a Cristina Fernández"

"Nunca milité en el kirchnerismo. Los conozco. Lo conozco a Wado (De Pedro), lo conozco a Máximo (Kirchner) a través de Wado, pero la quiero a ella (Cristina Fernández)", expresó el artista.

"Es una persona que le dio mucha esperanza a un montón de gente que está alrededor mío. Mi vida de repente como hace mucho tiempo que trabajo de lo mío y no dependo mucho, por suerte porque tengo mucho trabajo, de los grandes movimientos del país", explicó.

"Lo que me puede cambiar a mí es si ahorro de esta manera o ahorro de otra. Soy una persona que hace 10 años puede mínimamente, sin grandes cifras, poder ahorrar que es una cosa imposible en este país este el gobierno que esté", agregó en declaraciones a Carnaval Stream.

Juan Pablo Valdés espera por Santilli y reunirá a sus senadores para fijar postura ante la reforma laboral

"Fueron mucho más felices cuando estaba Cristina, cuando estaba Néstor"

"Pero sí alrededor mío, tengo cuatro hermanos, tengo amigos y fueron mucho más felices cuando estaba Cristina, cuando estaba Néstor, mis abuelos, mi mamá que tienen PAMI, que son jubilados", concluyó Lamothe.

Lamothe es uno de los actores principales de la serie "Envidiosa", protagonizada por Griselda Siciliani y una de las más vistas de la plataforma Netflix.

También en televisión participó en "Farsantes", "Educando a Nina" y "El Marginal", entre otras producciones.