Zdero recibió a Santilli y alineó a Chaco con la reforma laboral y obras estratégicas

El encuentro se realizó este martes en Resistencia, en el marco de una gira federal que Santilli inició por distintas provincias, y dejó definiciones políticas, reclamos estructurales del Chaco y gestiones conjuntas ante la Nación.

Durante la reunión, Zdero expresó su respaldo a la reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca tratar en el Senado en febrero y remarcó la necesidad de avanzar en cambios estructurales. “La Argentina no puede quedarse en el pasado. Si queremos bajar el riesgo país, generar empleo y recuperar la matriz productiva, tenemos que animarnos a los cambios”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno provincial acompaña una nueva ley de reforma laboral, al considerar que los esquemas vigentes no lograron resolver los problemas de fondo. “Las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados. Este es un nuevo tiempo y Chaco quiere seguir adelante”, enfatizó.

Obras clave, puertos y desarrollo productivo

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la infraestructura estratégica para el desarrollo regional. Zdero planteó la necesidad de avanzar en obras fundamentales como el segundo puente Chaco–Corrientes, el dragado y la reactivación de los puertos de Barranqueras y Las Palmas, y la situación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El mandatario destacó el financiamiento nacional del segundo acueducto, una obra valuada en 80.000 millones de pesos, y volvió a reclamar definiciones técnicas y financieras para concretar el segundo puente interprovincial, al que definió como “clave para la conectividad y la competitividad del norte argentino”.

Recorrida por el Puerto de Barranqueras

Tras la reunión institucional, Zdero y Santilli recorrieron el Puerto de Barranqueras, donde analizaron su funcionamiento actual y el potencial logístico y productivo de la infraestructura portuaria para el desarrollo económico del Chaco.

En ese marco, el gobernador defendió el envío a la Legislatura de un proyecto para modernizar la ley portuaria, vigente desde hace más de siete décadas. “Un puerto que no funciona no genera desarrollo. Necesitamos reglas modernas para dinamizar exportaciones y producción”, afirmó.

Santilli: “La reforma laboral busca sacar a los trabajadores de la informalidad”

Por su parte, Diego Santilli subrayó la importancia de avanzar con la reforma laboral, cuyo objetivo central es reducir la informalidad, que hoy supera el 50% a nivel nacional. “No se trata de quitar derechos a quienes los tienen, sino de dárselos a quienes hoy no tienen ninguno y dar previsibilidad a las pymes, que generan el 85% del empleo”, explicó.

El ministro sostuvo que la iniciativa permitirá dinamizar sectores estratégicos como el agro, la energía, la minería y la industria del conocimiento, generando nuevas oportunidades laborales en todo el país.

Segundo puente Chaco–Corrientes y financiamiento internacional

En relación al segundo puente Chaco–Corrientes, Santilli confirmó que el proyecto se encuentra en análisis para su financiamiento internacional a través del BID y aseguró que la Nación acompañará las gestiones conjuntas entre Chaco y Corrientes.

El encuentro cerró con un mensaje político compartido: avanzar hacia un Chaco con más producción, inversión privada y empleo. “La provincia tiene todo para crecer y desplegar su potencial”, concluyó el ministro.