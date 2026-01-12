Cuáles fueron los autos usados más vendidos en 2025

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que 2025 registró el récord histórico de venta de autos usados ya que se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% más que en igual período de 2024 (1.745.335 unidades).

El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades, señaló la entidad.

Diciembre de 2025

En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos), mientras que comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

Ranking autos usados del mes de diciembre

VW Gol y Trend: 8.258

Toyota Hilux: 6.018

VW Amarok: 4.281

Chevrolet Corsa y Classic: 4.234

Ford Ranger: 4.212

Ford EcoSport: 3.243

Toyota Corolla: 3.194

Peugeot 208: 2.909

Fiat Palio: 2.796

Ford Fiesta: 2.632

El más vendido del año

El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades.

VW Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

Provincias que crecieron en 2025 (Enero-Diciembre)

Formosa: 29,68%

Santiago del Estero: 25,24%

Neuquén: 23,73%

Jujuy: 17,12%

Catamarca: 17,11%

La Rioja: 16,19%

Salta: 15,99%

Chubut: 15,79%

Río Negro: 14,31%

Chaco: 13,30%

Corrientes: 12,47%

Tucumán: 11,89%

San Juan: 9,38%

Córdoba: 9,30%

San Luis: 9,29%

Santa Cruz: 7,90%

Misiones: 7,59%

Entre Ríos: 7,21%

Mendoza: 6,74%

Santa Fe: 6,50%

Pcia. Bs.As.: 6,39%

La Pampa: 6,74%

CABA: 3,19%

Tierra del Fuego: 2,84%