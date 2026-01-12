Cuáles fueron los autos usados más vendidos en 2025

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que 2025 registró el récord histórico de venta de autos usados ya que se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% más que en igual período de 2024 (1.745.335 unidades).
El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades, señaló la entidad.
Diciembre de 2025
En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos), mientras que comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.
Ranking autos usados del mes de diciembre
VW Gol y Trend: 8.258
Toyota Hilux: 6.018
VW Amarok: 4.281
Chevrolet Corsa y Classic: 4.234
Ford Ranger: 4.212
Ford EcoSport: 3.243
Toyota Corolla: 3.194
Peugeot 208: 2.909
Fiat Palio: 2.796
Ford Fiesta: 2.632
El más vendido del año
El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades.
VW Gol y Trend: 104.581
Toyota Hilux: 74.097
Chevrolet Corsa y Classic: 55.501
VW Amarok: 50.957
Ford Ranger: 50.552
Ford EcoSport: 39.401
Toyota Corolla: 38.205
Peugeot 208: 38.079
Fiat Palio: 35.938
Ford Ka: 33.516
Provincias que crecieron en 2025 (Enero-Diciembre)
Formosa: 29,68%
Santiago del Estero: 25,24%
Neuquén: 23,73%
Jujuy: 17,12%
Catamarca: 17,11%
La Rioja: 16,19%
Salta: 15,99%
Chubut: 15,79%
Río Negro: 14,31%
Chaco: 13,30%
Corrientes: 12,47%
Tucumán: 11,89%
San Juan: 9,38%
Córdoba: 9,30%
San Luis: 9,29%
Santa Cruz: 7,90%
Misiones: 7,59%
Entre Ríos: 7,21%
Mendoza: 6,74%
Santa Fe: 6,50%
Pcia. Bs.As.: 6,39%
La Pampa: 6,74%
CABA: 3,19%
Tierra del Fuego: 2,84%