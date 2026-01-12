Cuál es el mayor mérito que Aracre le adjudicó al presidente Milei

El economista Antonio Aracre volvió a elogiar la gestión del presidente Javier Milei y expresó cuál es de acuerdo a su opinión el mayor mérito del actual mandatario.

“Méritos” de Milei

“Hay muchos méritos que le se le pueden adjudicar a Javier Milei”, escribió el consultor de empresas.

Y luego enumeró en una publicación de la red social “X”:

“Supremacía cognitiva en Economía (reconocido por Broda)”

“Delegar en la ´constructora´ Karina Milei el armado nacional exitosísimo”

“Haber elegido al brillante Santiago Caputo como asesor principal”.

El “mayor mérito”

“Y sin embargo para mí el mayor de todos fue ´ver´ primero que nadie el mundo que se venía y preparar un plan de gobierno a la altura de los tiempos”, concluyó el exjefe de asesores de Alberto Fernández en alusión al alineamiento del gobierno argentino con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Aracre también se desempeña como panelista en el programa “Duro de domar” de C5N, donde defiende las políticas libertarias de Javier Milei.