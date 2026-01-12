Diego Guelar: "Trump no es que va a cambiar la historia, es un momento"

El exembajador argentino en China y EE.UU, Diego Guelar, sostuvo que “Trump no va a cambiar la historia” y que es sólo “un momento”.

EE.UU en Venezuela

“Hay gente que celebra esto como un caso extraordinario. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es preocupante, creo que es un elemento distorsionante de equilibrios internacionales que se construyeron a lo largo de los últimos 80 años, desde 1945”, explicó el diplomático.

“Yo creo que hay que fortalecerlos y que se van a fortalecer. Esta es una anécdota de la historia. Trump no es que va a cambiar la historia, es un momento”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

“Esto va a producir la reflexión de todo lo que hay que mejorar: la globalización, la cooperación internacional”, subrayó Guelar.

“Soberanía venezolana”

“Acá hay dos cosas que ya han pasado, que son hechos consumados: el arresto, detención y puesta a disposición de la justicia de Maduro. La segunda: el acuerdo petrolero por el cual le arrebata EEUU a China, a Rusia, a Cuba, Irán, el petróleo que controlaba, y ejerce el control político del petróleo”, analizó.

Desde su perspectiva “el gran tema pendiente es el inicio de la transición política” y “hay que concentrarse en ese tema”.

“Los otros dos ya pasaron. Esperemos que le den a Maduro 400 años de prisión que se lo merece. El petróleo en manos de Estados Unidos al menos va a empezar a generar inversión y trabajo en la propia Venezuela”, aseveró.

Por último consideró que “ahora lo que viene es el gran capítulo que es la recuperación de la soberanía venezolana”.

“Para eso falta un actor que es el pueblo venezolano, que no está apareciendo todavía”, concluyó Guelar.