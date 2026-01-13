Juan Pablo Valdés espera por Santilli y reunirá a sus senadores para fijar postura ante la reforma laboral

El escenario político correntino entra en una fase de definiciones estratégicas. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que esta semana encabezará una mesa de trabajo con los senadores nacionales por la provincia para fijar una posición definitiva respecto a la reforma laboral que el Ejecutivo nacional pretende sancionar en febrero.

La movida de Valdés se anticipa a la posible visita del ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario nacional tiene en agenda un viaje a la provincia —que podría concretarse entre el viernes y la semana próxima— con el objetivo de blindar los apoyos legislativos necesarios para el paquete de reformas oficialistas.

Un bloque clave en la Cámara Alta

El mandatario provincial cuenta con una ventaja táctica en el Congreso: los tres senadores por Corrientes responden directamente a su conducción. Esta cohesión le permite al gobernador negociar de forma directa con el Gobierno nacional, poniendo sobre la mesa no solo la letra chica de la reforma, sino también las urgencias financieras y de infraestructura que atraviesa la provincia.

Se trata de Eduardo "Peteco" Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos "Camau" Espínola, este último integrado plenamente al esquema oficialista local tras los comicios del año pasado.

"Hay puntos que nos preocupan y que tenemos que charlar mucho", advirtió Valdés ante la prensa. El gobernador enfatizó que el análisis de la reforma laboral se centrará en evaluar los beneficios para la producción sin que ello implique "violentar los derechos de los trabajadores", marcando una postura de negociación condicionada.

Inundaciones y el reclamo por fondos

Más allá de la agenda legislativa, la relación con la Casa Rosada está marcada por la urgencia económica y climática. Valdés señaló que el último contacto formal con Nación estuvo vinculado a la crítica situación de San Luis del Palmar, donde la crecida del Riachuelo dejó más de 500 evacuados.

El gobernador insistió en que la solución no es solo la asistencia, sino el inicio de obras de ingeniería pendientes para mitigar futuras inundaciones.

En paralelo, el factor financiero suma presión. El mandatario advirtió que la recaudación por Coparticipación se mantiene estancada. "Viene baja y esperamos que ahora se reacomode para poder administrar y continuar normalmente", sentenció, dejando entrever que el flujo de recursos será una pieza fundamental en la mesa de diálogo con Santilli.