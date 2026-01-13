El Gobierno fijó límites al gasto pero aclaró que no habrá quita de bonificaciones ni del refrigerio

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia del Chaco emitió una circular, dirigida a todas las dependencias del Poder Ejecutivo y a los entes autárquicos y descentralizados, con el objetivo de establecer lineamientos generales para un "manejo adecuado, responsable y sostenible de los recursos públicos".

El documento, firmado por el ministro Alejandro Abraam, se dicta en el marco de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público (Ley N.º 1092-A) y otras normas complementarias, y pone el foco en los principios de legalidad, equilibrio presupuestario, programación financiera, eficiencia del gasto y responsabilidad fiscal.

En ese sentido, la circular instruye a las jurisdicciones y entidades a abstenerse de disponer, comprometer o ejecutar gastos, así como de otorgar o liquidar bonificaciones u otros adicionales, cuando dichas medidas no cuenten con el respaldo de las áreas técnicas correspondientes y con crédito presupuestario y financiero suficiente.

El texto también aclara que la existencia de bonificaciones previstas normativamente no genera un derecho automático a su percepción, ya que su implementación queda supeditada a la disponibilidad de recursos, a las prioridades de la política financiera del Estado y a la preservación del equilibrio fiscal. En los casos en que su aplicación no resulte viable por razones financieras, se establece que podrán ser diferidas, sin que ello implique su derogación, hasta que mejore la situación económico-financiera.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la circular busca garantizar una administración prudente y transparente de los recursos públicos, asegurar criterios uniformes de actuación en todo el ámbito estatal y resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Desmentida oficial

Tras la difusión del documento, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta eliminación de bonificaciones y del refrigerio para los empleados públicos, lo que motivó una respuesta del Ejecutivo. La secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, desmintió esas versiones y aseguró que ningún trabajador fue notificado sobre la quita de beneficios. “Es falaz la información que está circulando”, afirmó.

Meiriño explicó que, en el marco de un proceso de reorganización del Estado, se analizó la suspensión de algunas bonificaciones otorgadas en gestiones anteriores. “Hubo un festival de beneficios de muchos que no cumplían. Hoy somos cuidadosos, especialmente con las adscripciones, y cada ministerio otorga los beneficios de acuerdo a sus necesidades”, sostuvo.

Además, negó de forma tajante que se haya eliminado el refrigerio para los empleados públicos: “Salir a desmentir una mentira es triste. Cada ministro es responsable de los beneficios del personal y lo sabe en su administración”, señaló.

Por último, la funcionaria remarcó: “El beneficio que hoy tiene un trabajador lo va a seguir teniendo”.