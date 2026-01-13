Incertidumbre, expectativas moderadas y empleo como prioridad: el clima social en Corrientes en el arranque de 2026

La provincia de Corrientes transitó el cierre de 2025 con un clima social dominado por la incertidumbre, aunque sin un quiebre abrupto de expectativas. Así lo refleja el último informe de Humor Social elaborado por la consultora Integrarnos, que relevó percepciones ciudadanas entre el 18 de noviembre y el 1º de diciembre a partir de una muestra de 271 casos. El estudio muestra que, en el plano emocional, la incertidumbre (31%) lidera el mapa de sensaciones frente al nuevo escenario político provincial, seguida por esperanza (20%), tranquilidad (15%) y confianza (8%), mientras que emociones negativas como la bronca, el miedo o la desilusión aparecen con menor intensidad relativa.

Gestión nacional: apoyo parcial y críticas persistentes

En relación al Gobierno nacional, el relevamiento evidencia una mirada ambivalente. Más de la mitad de los consultados considera positivo el rumbo de la gestión, aunque persiste un núcleo significativo de evaluación negativa y regular.

Entre los principales logros atribuidos al Ejecutivo nacional se destacan bajar la inflación, ordenar la economía e impulsar cambios estructurales, mientras que los problemas más señalados se concentran en la crisis económica, la falta de empleo, las formas de comunicación, el conflicto con sectores políticos y las políticas vinculadas a discapacidad y jubilaciones.

El informe también revela que más del 90% de quienes critican la gestión identifican al menos dos problemas simultáneos, lo que da cuenta de una percepción compleja y no lineal sobre el desempeño del Gobierno.

Economía personal y expectativas a un año

Cuando la pregunta se traslada al futuro inmediato, el humor se vuelve más prudente. El 50% de los encuestados cree que la economía argentina estará mejor dentro de un año, mientras que un 37% considera que estará peor, una brecha que refleja expectativas divididas y una alta dosis de cautela.

En cuanto a la economía personal, la mirada es similar: predominan las respuestas moderadas, con una porción relevante de la población que no anticipa mejoras sustanciales en el corto plazo.

Respecto al nuevo gobierno provincial, la imagen inicial aparece fragmentada. Un 33,6% expresa una valoración positiva, mientras que un 28,8% declara no tener aún una opinión formada, un dato que refleja expectativas abiertas, pero no consolidadas. Las expectativas sobre la gestión entrante se distribuyen entre muy buenas y buenas, aunque con un peso significativo de respuestas regulares, lo que refuerza la idea de un clima social expectante pero distante del entusiasmo.

El empleo, la demanda central

Entre las prioridades que la ciudadanía le asigna al nuevo gobierno provincial, la generación de empleo encabeza el ranking con claridad, seguida por educación, producción y desarrollo económico, transparencia y lucha contra la corrupción y salud. El dato no es menor: el trabajo aparece como el eje ordenador de las expectativas sociales, por encima de otras áreas tradicionales como infraestructura o seguridad.