Desarrollo Humano aclaró cambios en la asistencia social: finaliza la renta mínima progresiva y se refuerza Ñachec

En medio de versiones que generaron preocupación entre beneficiarios de programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco salió a aclarar el alcance de los cambios en marcha. El titular de la cartera, Diego Gutiérrez, confirmó el fin de la renta mínima progresiva, pero aseguró que el plan Ñachec no se elimina y, por el contrario, continuará vigente con un esquema fortalecido y reorganizado.

En diálogo con Radio Libertad, el funcionario explicó que la renta mínima progresiva era una asistencia económica transitoria, de alrededor de 27 mil pesos, destinada a personas que se encontraban en procesos de capacitación laboral u oficios, y que tenía una fecha de finalización prevista desde su creación. “Ese programa cumplió su objetivo y tenía una culminación definida para diciembre de 2025. Este mes se cobra por última vez y luego deja de existir”, precisó.

Qué se termina y qué sigue

Gutiérrez fue enfático al diferenciar los programas. Mientras la renta mínima progresiva llega a su fin, las becas Ñachec y Más Desarrollo continúan vigentes, ya que cumplen funciones distintas dentro de la política social del Ministerio. Según explicó, se trata de herramientas que acompañan procesos de inclusión social, territorial y laboral, y que no responden a una lógica de asistencia permanente.

“El objetivo no es que una beca se vuelva eterna. Cuando eso pasa, se transforma en una precarización laboral encubierta, y esa no es una política que estemos dispuestos a sostener”, sostuvo el ministro, al tiempo que cuestionó el uso “irresponsable” de estos programas en gestiones anteriores.

El Gobierno fijó límites al gasto pero aclaró que no habrá quita de bonificaciones ni del refrigerio

Reorganización y foco en la inserción laboral

Actualmente, muchos de los becados colaboran en dispositivos territoriales, participan en la entrega de módulos alimentarios o cumplen tareas en programas sociales mientras se capacitan. De cara a los próximos meses, el Ministerio avanza en una unificación del sistema de becas bajo el programa Ñachec, con el objetivo de ordenar, jerarquizar y transparentar su funcionamiento.

Gutiérrez adelantó que se trabaja en la creación de categorías específicas, especialmente para personas con formación profesional que desarrollan tareas concretas, como atención psicológica, acompañamiento a adultos mayores o trabajo con infancias. Este esquema, explicó, complementa la labor de los más de 2.000 agentes de planta con los que cuenta el Ministerio y permite potenciar la presencia del Estado en el territorio.

Alcance provincial

Según los datos oficiales, más de 4.000 becas se encuentran activas en toda la provincia y serán reorganizadas y centralizadas dentro del esquema Ñachec. Además, el plan mantiene un fuerte eje en la capacitación en oficios, el fortalecimiento de merenderos y un mayor control y seguimiento de los más de 1.760 dispositivos alimentarios que funcionan en el Chaco.

“El Ñachec no se elimina: se fortalece y se ordena. La renta mínima progresiva culmina tal como estaba previsto”, remarcó el ministro, y concluyó: “La idea es optimizar recursos, fortalecer la inserción social y garantizar que la asistencia llegue con objetivos claros y resultados concretos”.