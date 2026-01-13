Lluvias en Corrientes: diciembre de 2025 marcó un récord histórico de 501 milímetros

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) difundió el balance hidrometeorológico de diciembre de 2025, confirmando que se trató de un mes de récord histórico de lluvias para la ciudad de Corrientes.

Según los datos de la estación ubicada en el barrio Libertad, el acumulado alcanzó los 501,4 milímetros, una cifra que pulveriza la marca máxima anterior de 366,6 milímetros registrada en el año 2015.

El fenómeno se caracterizó por una fuerte concentración de agua en periodos breves. La jornada más crítica fue la del 25 de diciembre, con 158 milímetros, seguida por el día 21 (121,2 mm) y el 22 (97,4 mm). Estos datos indican que en un lapso de apenas cinco días cayó más del 75% del total de agua del mes.

Disparidad en los registros locales

El informe de la Gerencia de Ingeniería del ICAA destacó la variabilidad de las precipitaciones según la zona geográfica de la ciudad. Mientras que la sede central marcó poco más de 500 mm, otras estaciones mostraron diferencias significativas:

Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE): registró un 26% más de lluvia que el ICAA.

Aeropuerto de Corrientes (SMN): la marca fue un 10% superior.

INTA Sombrerito: registró un 2% menos de agua caída.

Este volumen de agua representa un incremento del 37% respecto al récord de la última década, consolidando a diciembre de 2025 como el más lluvioso desde que se tienen registros institucionales (2013-2023).

Temperaturas extremas y amplitud térmica

En cuanto al comportamiento del termómetro, la temperatura máxima mensual llegó a los 40,9 °C el día 20 de diciembre. El calor fue persistente: durante 12 jornadas la temperatura superó los 35 °C, mientras que en otros 13 días se mantuvo entre los 30 °C y 35 °C.

Por otro lado, la temperatura mínima se ubicó en 17,2 °C el día 16. Un dato relevante del informe fue la amplitud térmica del 18 de diciembre, cuando la diferencia entre la mínima y la máxima alcanzó los 18,8 °C en un periodo de solo seis horas. En más de la mitad del mes (17 días), la variación térmica diaria superó los 12 °C.

Vientos y dirección predominante

Respecto a los vientos, la velocidad máxima se detectó el 9 de diciembre con 8,13 kilómetros por hora. De acuerdo a la "rosa de vientos" elaborada por los técnicos, la dirección predominante de las ráfagas fue del sur-sureste (SSE), con una actividad concentrada mayoritariamente en el cuadrante sureste de la capital.

Los datos completos, que forman parte del Sistema Nacional de Información Hídrica, se encuentran disponibles para consulta pública en los sitios web oficiales del ICAA y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.