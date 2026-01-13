Alarma por abigeato en Corrientes: Valdés se reunió con el sector rural tras un robo a gran escala

En un clima de tensión creciente por la inseguridad en las zonas rurales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó una reunión clave con referentes de las Sociedades Rurales y asociaciones productivas de la provincia.

Tensión en el campo correntino: secuestran 81 vacas de origen ilegal y las rurales apuntan contra un fiscal

El cónclave tuvo como detonante el reciente desbaratamiento de una banda dedicada al abigeato en la localidad de La Cruz, un caso que por su magnitud y las derivaciones políticas ha generado una fuerte preocupación en el sector.

Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de respuestas urgentes ante el robo de ganado bajo diversas modalidades.

Según pudo saber Perfil NEA, el Ejecutivo provincial se comprometió a profundizar la operatividad de la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (PRIAR), incrementando los recursos y la presencia en los departamentos más afectados.

El operativo que inició el conflicto

La investigación que motivó el encuentro con el mandatario provincial comenzó con lo que parecía ser un control de rutina en la Ruta Provincial 114. Allí, efectivos de la Comisaría de La Cruz y la Unidad Especial de Seguridad Rural de Alvear interceptaron un camión Mercedes Benz 1114 que trasladaba 20 vacunos.

Al realizar la inspección, los uniformados detectaron "anormalidades de todo tipo" en las marcas y señales de los animales. Ante la falta de documentación respaldatoria, la fiscalía ordenó allanamientos inmediatos en establecimientos rurales de la zona.

En esos predios, las fuerzas de seguridad hallaron otros 61 animales en situación irregular, elevando a 81 el total de vacunos secuestrados.

Detenciones y trasfondo político

El caso escaló rápidamente tras la detención de dos personas vinculadas a la hacienda investigada. Uno de los detenidos es el propietario de uno de los campos allanados y, según trascendió en la comunidad de La Cruz, se trata del esposo de una actual concejal de la localidad, lo que le dio al hecho una mayor repercusión pública.

Desde el Gobierno Provincial emitieron un comunicado oficial donde destacaron la intención de "generar un espacio de trabajo que tienda a mejorar los sistemas productivos" y abordar la problemática delictiva de manera articulada.

Por su parte, los representantes rurales calificaron la reunión como positiva, aunque insistieron en que el abigeato a gran escala requiere de una estructura de prevención mucho más robusta para evitar que los productores sigan sufriendo pérdidas millonarias.