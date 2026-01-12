Vialidad Nacional anunció un plan de bacheo integral para las rutas de Corrientes en 2026

El mantenimiento de la red vial nacional en territorio correntino será el eje central de la gestión de Vialidad Nacional durante el primer semestre de 2026. Así lo confirmó el titular del distrito local, David Moulín, quien detalló los proyectos de infraestructura presentados ante el Gobierno nacional para intervenir los corredores más críticos de la provincia.

El Gobierno retiró más de 30 radares de velocidad en rutas nacionales de Chaco y Corrientes

Según explicó el funcionario, el objetivo es realizar tareas de bacheo en todas las rutas nacionales que atraviesan Corrientes. Sin embargo, la hoja de ruta ya tiene prioridades fijadas: la Ruta Nacional 120, la Ruta Nacional 119 (que une Mercedes con Curuzú Cuatiá) y el tramo no concesionado de la Ruta Nacional 14.

La Ruta 120 y el impacto industrial

Uno de los puntos de mayor preocupación para el organismo es la Ruta 120, que conecta Gobernador Virasoro con Ituzaingó. Moulín señaló que la dinámica de esta vía cambió drásticamente debido a la instalación de grandes industrias y empresas en la zona.

"Ha cambiado el caudal y el peso del transporte; hoy necesita una intervención urgente porque sabemos que está con baches y falta de cuidado", admitió el titular de Vialidad a radio La Red Corrientes.

El proyecto para esta ruta ya está aprobado y se espera que los trabajos comiencen entre febrero y marzo, aprovechando las altas temperaturas que facilitan el manejo del material.

Logística y asfalto en caliente

Moulín explicó las complejidades técnicas que enfrenta el plan de obras, destacando que no solo depende de los recursos económicos, sino de una logística de precisión. El bacheo requiere mezcla asfáltica en caliente, un material que debe aplicarse en un margen máximo de 4 a 5 horas desde su retiro de la planta.

"El material debe ser retirado de una planta que esté a un radio no mayor a 200 kilómetros del lugar de colocación", detalló. Por este motivo, el organismo coordina con las empresas concesionarias para asegurar que la producción de asfalto coincida con los frentes de obra en el interior provincial.

Del heroísmo al escándalo: el policía se autodisparó y fingió intervenir en un asalto

Rutas turísticas y el corredor de la costa del Uruguay

En cuanto a la Ruta Nacional 14, la prioridad se centrará en el sector norte, que va desde Paso de los Libres hacia Santo Tomé, Virasoro y el límite con Misiones. Asimismo, se mantendrá el monitoreo sobre la Ruta Nacional 123, clave para el flujo de turistas que se dirigen hacia Brasil.

"Hoy la 123 está en muy buenas condiciones, pero después del intenso tránsito de este verano, seguramente vamos a tener que volver a retocarla", concluyó Moulín, ratificando que la conservación de rutas es la prioridad absoluta para el inicio del año.