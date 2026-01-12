Boca Unidos apuesta fuerte: Lucas Batistuta será el nuevo DT y José Chamot el director deportivo

El Club Boca Unidos de Corrientes sacudió el mercado del ascenso argentino al confirmar la estructura profesional que llevará adelante el departamento de fútbol durante la temporada 2026. Con la llegada de un grupo de empresarios locales, la institución correntina apuesta por nombres de peso internacional y una renovación generacional en el banco de suplentes.

La gran sorpresa es la designación de Lucas Batistuta, de 28 años, como director técnico para encarar el Federal A. El hijo de Gabriel Omar Batistuta —quien, según los dirigentes, fue clave para concretar la idea— llegará a Corrientes esta semana acompañado por un cuerpo técnico joven integrado por José Villarruel (ayudante con experiencia internacional) y el preparador físico Hugo Díaz.

Chamot y Boggio: jerarquía para la gestión

La reestructuración no se limita al campo de juego. Iván Gold, integrante del grupo empresarial a cargo del fútbol, confirmó que el ex defensor de la Selección Argentina, José "Flaco" Chamot, asumirá como director deportivo. La dirigencia destacó su trayectoria previa en la reestructuración de otros clubes como el factor determinante para su contratación.

Por su parte, la formación de las bases estará a cargo de Alberto Boggio, un nombre de probada trayectoria a nivel nacional, quien asumirá como Coordinador General de las Divisiones Inferiores.

Objetivos: competitividad e infraestructura

El nuevo proyecto tiene metas claras para el corto y mediano plazo:

Plantel competitivo: el objetivo primordial es armar un equipo que esté a la altura de la categoría y evitar los "sobresaltos" de las últimas temporadas.

Base local: la intención es realizar pocas incorporaciones externas y mantener la base del plantel actual, apostando al funcionamiento y a una idea de juego de presión alta.

Obras en el predio: se planea una puesta en valor del estadio y la construcción de un albergue destinado a los juveniles de las inferiores.

En cuanto a la situación administrativa del club, Gold aclaró en declaraciones a radio Sudamericana que se está trabajando para resolver cualquier obstáculo legal que pudiera interferir en la incorporación de refuerzos. "Lo que nosotros queremos es hacerle bien al club", sentenció el empresario, adelantando que el nuevo DT ya se encuentra trabajando de forma remota en el armado del equipo.