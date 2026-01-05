Escándalo en Boca Unidos: idas y vueltas por la supuesta llegada de Batistuta al club

El mundo Boca Unidos atraviesa horas de desconcierto tras una serie de declaraciones contradictorias por parte de su máxima autoridad. El presidente de la institución, Marcelo Insaurralde, protagonizó un insólito episodio mediático al confirmar —y luego desmentir tajantemente— que el club mantenía tratativas formales para sumar a Gabriel Omar Batistuta a su estructura deportiva.

San Francisco, Dallas y Kansas: cuánto cuesta viajar para seguir a la Selección en el Mundial

La secuencia comenzó en radio Continental, donde el dirigente aseguró que buscaban "una solución al club" mediante un grupo de correntinos y que existía una negociación con el exdelantero de la Selección Argentina.

Sin embargo, horas después y en declaraciones a radio La Red, Insaurralde dio marcha atrás de forma inesperada: "Es todo falso. Hablamos con mil personas pidiendo consejos, pero no, nada que ver", sostuvo de manera errática.

La versión de los inversores

El empresario y socio del club, Iván Gold, integrante del grupo que busca hacerse cargo del fútbol profesional, también salió al cruce de los rumores. “El nombre de Gabriel Batistuta es totalmente falso. No es verdad que vaya a acompañarnos en el proyecto”, sentenció a radio Sudamericana.

Gold aclaró el origen de la confusión: “Sí estamos hablando con el representante de Gabriel Batistuta, pero no por él, sino por otros miembros que él representa. Nos llama la atención que se haya instalado un nombre así, creando una expectativa muy falsa”.

Regatas Corrientes goleó a San Martín en el clásico y terminó el año con festejo

Los detalles del proyecto "Aurirrojo"

Más allá del fallido anuncio sobre Batistuta, el arribo del grupo inversor al Club Atlético Boca Unidos parece estar avanzado. Según Gold, el convenio se encuentra en su etapa final y podría firmarse "de acá al martes". Los puntos clave del acuerdo son:

Duración: el convenio tendría una vigencia de 24 meses .

Alcance: el grupo inversor se haría cargo del fútbol profesional y de las divisiones formativas (desde la categoría Sub 13 en adelante).

Rol de la Comisión Directiva: la actual dirigencia mantendría el control sobre el área social y el resto de las disciplinas deportivas del club.

Aval institucional: El proyecto aún requiere la aprobación formal de la Comisión Directiva para concretar el desembarco definitivo.

“Tenemos muchas ideas y creemos que entre todos lo podemos levantar”, concluyó el empresario, intentando llevar calma tras el ruido generado por la mención del apellido del ídolo nacional.