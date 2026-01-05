Crisis en La Libertad Avanza Chaco: militantes impulsan una Junta de Reorganización y cuestionan la conducción provincial

La interna de La Libertad Avanza en Chaco sumó este lunes un nuevo capítulo. Un grupo de afiliados, militantes y referentes del espacio anunció la creación de una Junta de Reorganización Partidaria, con el objetivo de desplazar a la actual conducción provincial, encabezada por Alfredo "Capi" Rodríguez.

El sector disidente difundió un documento en el que denuncia irregularidades administrativas, falta de rendición de cuentas y ausencia total de vida interna, y advierte que la actual conducción “perjudica la imagen del presidente Javier Milei en la provincia”.

El pronunciamiento, firmado por el afiliado José Luis Cabral Guerra, apunta contra la mesa de conducción integrada por Rodríguez junto a Alfredo Moreno y Alfredo Sotelo. Según el texto, durante los últimos tres años no se presentaron balances ni informes económicos, se bloquearon instancias de participación interna y se concentró el poder en un reducido núcleo dirigente.

Además, el comunicado sostiene que el partido carece de estructura institucional básica: no existirían órganos de control, tesorería formal, estatuto ni carta orgánica, ni se habrían habilitado locales partidarios o impulsado actividades de formación y militancia territorial.

Afiliaciones bajo sospecha y control del padrón

Uno de los puntos más sensibles del planteo tiene que ver con el padrón partidario. El sector crítico afirma que miles de afiliaciones se encuentran judicializadas por presuntas irregularidades y que la cantidad de afiliados “reales y válidos” sería significativamente menor a la informada oficialmente.

En ese marco, sostienen que el manejo del padrón habría sido utilizado como una herramienta para evitar elecciones internas y perpetuar a la actual conducción sin competencia.

El rol de Ileana Aguirre y el frente judicial

La crisis se profundizó tras el reciente fallo que restituyó a Ileana Aguirre en la vicepresidencia del partido, luego de que su desplazamiento fuera declarado inválido por la Justicia Electoral. Desde el sector disidente cuestionaron la reacción pública de Rodríguez frente a esa resolución, al considerar que implicó un desconocimiento del fallo judicial.

El comunicado también menciona causas judiciales en curso que involucran al presidente partidario y anticipa que la Junta de Reorganización impulsará acciones políticas y legales para redefinir la conducción del espacio en la provincia.

La respuesta del entorno de Rodríguez no tardó en llegar. En los últimos días, ese sector habló de una “operación política”, negó las acusaciones y aseguró que existen presentaciones judiciales en trámite, con apelaciones pendientes ante la Cámara Nacional Electoral.