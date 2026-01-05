DNU de la SIDE: diputados presentaron un amparo contra el decreto

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron un amparo para que se declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta e insanable” del DNU 941/2025, que establece cambios en la Ley Nacional de Inteligencia y amplia las facultades de la SIDE.

Gil Domínguez sobre el DNU que reformula la SIDE: "Es el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo"

"Acción de amparo"

"Además solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento", confirmó Ferraro en sus redes sociales.

Para el legislador de la Coalición Cívica "no hubo ni hay necesidad ni urgencia" y el DNU "no cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional".

Taiana sobre el DNU de la SIDE: "La consecuencia será un Estado policial que perseguirá y controlará a opositores"

Argumentos

Para Ferraro, el decreto "avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184".

"El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma", concluyó Ferraro.

"Defender las libertades"

"Vamos a defender las libertades de las que tanta habla este gobierno @JMilei, pero que pretende emboscar", escribió la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) en su cuenta de "X"..