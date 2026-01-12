Corrientes: dos menores identificados por el ataque a balazos contra un gendarme en Paso de los Libres

La investigación por el ataque a balazos que sufrió un efectivo de la Gendarmería Nacional el pasado 3 de enero en la localidad correntina de Paso de los Libres dio un giro clave en las últimas horas. Tras tareas de inteligencia, las fuerzas de seguridad lograron identificar a los presuntos autores: se trata de dos menores de edad que habrían utilizado un arma casera para disparar contra el vehículo del uniformado.

Los procedimientos, ordenados por la Justicia, se llevaron a cabo en viviendas del barrio Las Flores. En el operativo participó personal de las Comisarías Primera y Tercera, con el apoyo del GRIM y el GTO. Durante las diligencias, los efectivos incautaron una "tumbera", la cual estaría directamente vinculada al episodio que puso en riesgo la vida del gendarme y su grupo familiar.

El ataque en plena siesta

El hecho ocurrió el sábado 3 de enero, cerca de las 13:15, cuando el gendarme —quien se encontraba haciendo uso de su licencia anual por cambio de destino— circulaba en su Citroën Berlingo por la avenida Jorge Newbery. El efectivo se dirigía hacia Gualeguaychú, Entre Ríos, acompañado por su familia.

Al cruzar las vías del ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, un proyectil impactó en el rodado. Según las pericias iniciales, la bala realizó una trayectoria transversal: ingresó por la ventana lateral del acompañante y salió por el vidrio del conductor.

A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes resultó herido, registrándose únicamente daños materiales.

Investigación y contención

Tras el ataque, la víctima no detuvo su marcha por seguridad hasta llegar a una estación de servicio sobre la colectora de la Ruta Nacional 117, desde donde dio aviso al Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra". Inmediatamente, se activó un protocolo de asistencia médica y psicológica para el gendarme y su familia, quienes fueron alojados en la casa de huéspedes de la fuerza federal.

La causa quedó a cargo del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, Facundo Sotelo, quien caratuló el expediente como "abuso de armas". En la investigación también interviene la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la fuerza nacional y el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera.

Debido a que los implicados son menores de 13 y 14 años, han quedado a disposición de las autoridades fiscales correspondientes bajo el régimen de minoridad vigente.