Se levantó el paro de colectivos en Resistencia, pero la UTA advirtió que podría retomarse si no se pagan los sueldos

El servicio de colectivos en Resistencia y el área metropolitana comenzó a normalizarse al mediodía, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco resolviera levantar de manera provisoria el paro que mantenía paralizado el transporte público. La decisión fue acompañada por una advertencia concreta: si los salarios no se acreditan en las próximas horas, la medida de fuerza se reanudará.

La confirmación fue realizada por Raúl Abraham, secretario general de la UTA Chaco, quien explicó que la reanudación del servicio no implica una solución definitiva del conflicto salarial, sino una respuesta a un compromiso de pago asumido durante la mañana.

Según detalló Abraham, la decisión se tomó luego de una comunicación con la Cámara Empresaria del Transporte, desde donde informaron que el Gobierno provincial se comprometió a transferir parte de los subsidios adeudados a las empresas. Ese anuncio derivó en un pedido para adelantar el regreso del servicio, con el objetivo de que los usuarios puedan contar con colectivos para volver a sus hogares.

Tras consultar con los choferes, el gremio aceptó la propuesta y habilitó la circulación de las unidades alrededor de las 11.30, aunque dejó en claro que se trata de una medida condicionada.

Advertencia de la UTA: si no se acreditan los sueldos, vuelve el paro

El titular del gremio fue categórico al remarcar que el regreso de los colectivos depende exclusivamente del pago de los salarios. Señaló que aún resta acreditar el 50% de los haberes y que, si ese monto no impacta en las cuentas sueldo durante la tarde, el servicio volverá a paralizarse.

El conflicto se originó precisamente por el pago incompleto de los salarios, situación que derivó en una medida de fuerza que se extendió durante varios días y afectó a todas las líneas urbanas e interurbanas del Gran Resistencia.

Malestar entre los choferes y desconfianza por promesas incumplidas

Abraham reconoció que existe malestar y desconfianza entre los trabajadores, producto de reiteradas promesas que no se cumplieron en ocasiones anteriores. Según explicó, en otras oportunidades el gremio aceptó levantar medidas tras compromisos formales que luego no se concretaron.

Aun así, sostuvo que la UTA volvió a priorizar el impacto social del conflicto y decidió dar una nueva oportunidad para evitar mayores perjuicios a los usuarios. “Pensamos en el ciudadano, pero dejamos claro que no vamos a tolerar más incumplimientos”, advirtió.

Expectativa por la acreditación de salarios

Por el momento, el servicio de colectivos comenzó a normalizarse en Resistencia y el área metropolitana, mientras choferes y usuarios permanecen atentos a la acreditación de los salarios. Desde la UTA reiteraron que la continuidad del transporte público depende exclusivamente del cumplimiento del pago, y que, de no concretarse, las medidas de fuerza se retomarán sin demora.